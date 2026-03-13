El índice oficial que regula la actualización de los alquileres en España volvió a subir en febrero y alcanzó el 2,16%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este porcentaje marca el límite máximo que podrán aplicar los propietarios al revisar los contratos sujetos a la ley de vivienda. El indicador retomó la senda alcista después de la leve caída registrada en enero, cuando se ubicó en el 2,14%. Con la cifra de febrero, el índice vuelve a subir aunque mantiene una variación moderada dentro del sistema de control de precios establecido por la normativa. La ley de vivienda, en vigor desde el 25 de mayo de 2023, introdujo este mecanismo para limitar los aumentos de los alquileres y evitar que las subidas se disparen al ritmo de la inflación. El nuevo valor supone un incremento de 0,02 puntos porcentuales respecto a enero y de 0,08 puntos frente al mismo mes de 2025, cuando el índice se situaba en el 2,08%. El porcentaje publicado por el INE se aplica a los contratos de alquiler firmados después de la entrada en vigor de la ley de vivienda en mayo de 2023. Estos contratos deben actualizarse cada año utilizando este índice de referencia y no el IPC. El objetivo de la medida consiste en evitar aumentos bruscos en el precio del alquiler. Durante los últimos años, la inflación provocó subidas importantes en muchas rentas cuando las revisiones se calculaban directamente con el índice de precios de consumo. Con el nuevo sistema, el indicador funciona como un límite máximo. Esto significa que el propietario puede aplicar una subida menor, pero nunca superar el porcentaje establecido por el índice oficial. Desde que comenzó a aplicarse este indicador, la evolución se ha mantenido dentro de una franja cercana al 2%. En noviembre de 2024 el índice marcó un 2,2%, mientras que en diciembre alcanzó el 2,28%. En enero de 2026 el índice descendió hasta el 2,14%, lo que supuso la primera caída en siete meses. Sin embargo, en febrero volvió a subir hasta el 2,16%, lo que confirma que el indicador mantiene una tendencia estable dentro del sistema de regulación previsto por la ley de vivienda.