La caída de la prórroga del decreto antidesahucios marcó un punto de inflexión en la política de vivienda en España. Tras seis años de vigencia, la medida que frenaba desalojos en casos de vulnerabilidad dejó de tener efecto, lo que habilita nuevamente la ejecución de sentencias judiciales firmes para recuperar inmuebles ocupados. El rechazo parlamentario al llamado “escudo social” no solo impacta en el plano jurídico, sino que también abre un nuevo escenario político y social. Mientras el Gobierno analiza alternativas para restablecer mecanismos de protección, distintos sectores advierten sobre un cambio profundo en el equilibrio entre derechos de propietarios e inquilinos. Sin embargo, los tiempos del sistema judicial no se modifican, lo que mantiene la incertidumbre sobre la rapidez con la que se ejecutarán estos procesos en la práctica. A su vez, el desbloqueo de miles de expedientes retenidos anticipa una presión inédita sobre los juzgados. Se estima que alrededor de 60.000 casos podrían reactivarse en simultáneo, lo que podría generar demoras adicionales en un sistema ya exigido por la acumulación de causas. El principal cambio radica en la posibilidad efectiva de recuperar viviendas ocupadas sin las restricciones excepcionales que imponía el decreto. Durante su vigencia, muchos propietarios no lograron ejecutar desalojos aun contando con fallos judiciales favorables, debido a la protección otorgada a personas en situación de vulnerabilidad. Con el nuevo escenario, los lanzamientos podrán concretarse una vez cumplidos los plazos establecidos por la Ley de Vivienda. Estos contemplan períodos de espera de hasta dos meses para personas físicas y hasta cuatro meses para grandes tenedores, en caso de que los servicios sociales no ofrezcan una alternativa habitacional. No obstante, especialistas advierten que el impacto real dependerá del funcionamiento de los tribunales. La acumulación de causas podría ralentizar los procesos, generando un “efecto embudo” que postergue en los hechos la recuperación de los inmuebles, a pesar del cambio normativo. El fin de la moratoria también genera preocupación en sectores sociales y políticos que advierten sobre la pérdida de protección para miles de hogares. Desde algunos espacios, se sostiene que más de 60.000 familias podrían quedar expuestas a desalojos sin una red de contención inmediata. En este contexto, el Gobierno enfrenta presiones para impulsar un nuevo decreto que restablezca mecanismos de asistencia. La posibilidad de convocar a un Consejo de Ministros extraordinario se mantiene sobre la mesa, en medio de un escenario parlamentario complejo. Al mismo tiempo, se abre la puerta a que los propietarios reclamen compensaciones económicas por el tiempo en que no pudieron disponer de sus viviendas. Estas indemnizaciones se calcularían en base al valor medio del alquiler y los gastos asumidos durante el período afectado. El debate continúa abierto y refleja una tensión estructural: cómo garantizar el derecho a la vivienda sin trasladar el costo de la protección social a los propietarios particulares.