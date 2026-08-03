En España hay una amplia variedad de opciones de loterías para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a losapostadores varias opciones de apuestas.

Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas.

El resultado oficial del Bonoloto del domingo 2 de agosto

Durante el domingo, 2 de agosto de 2026,

Los números ganadores son 02 14 21 28 33 40, la cifra complementaria es el 4 y el número de reintegro es el 8.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "1" ganador con un premio de "319694.94" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "3" ganadores con un galardón de "38750.9" euros.

Para el sorteo del domingo, 2 de agosto de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 3.761.829 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.034.503 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 319694.94 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 3 ganadores y, por ello, el premio fue de 38750.9 euros.

3.Cinco aciertos: 91 ganadores con un premio de 638,75 euros.

4.Cuatro aciertos: 3782 ganadores con un premio de 23,05 euros.

5.Tres aciertos: 66287 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 378533 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Las personas que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo lo que puedas permitirte perder y fija límites de tiempo y gasto antes de empezar. Haz pausas y recuerda que el juego es entretenimiento, no una forma de ganar dinero.

Si notas pérdida de control o malestar, detente y busca apoyo. Contacta con Jugadores Anónimos en el +34 670 691 513 o en oficina@jugadoresanonimos.org.