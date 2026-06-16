La Unión Europea dio un paso clave en su relación económica con Estados Unidos. El Parlamento Europeo aprobó este martes el pacto comercial negociado entre ambas partes, un acuerdo que establece un arancel máximo del 15% para las exportaciones europeas y permite el ingreso de bienes industriales estadounidenses al mercado comunitario sin gravámenes.

La ratificación obtuvo un amplio respaldo en la Eurocámara, con 440 votos a favor, 151 en contra y 50 abstenciones.

El acuerdo incorpora cláusulas de salvaguarda que permitirán a la Unión Europea suspender su aplicación en dos supuestos : si Estados Unidos incumple los compromisos asumidos, entre ellos la reducción de los aranceles al acero y al aluminio del 50% al 15% antes de fin de año, o si las preferencias comerciales concedidas generan un aumento de las importaciones estadounidenses capaz de causar daños significativos a la industria europea.

¿Qué implica el nuevo acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos?

El principal objetivo del pacto consiste en reducir las barreras comerciales entre ambos bloques económicos y aportar mayor previsibilidad a empresas e inversores. La medida establece que ningún producto europeo enfrentará aranceles superiores al 15% en el mercado estadounidense dentro de los términos acordados.

Por otro lado, Estados Unidos obtendrá acceso libre de gravámenes para una amplia gama de bienes industriales que ingresen al mercado único europeo. También se mantendrá la suspensión arancelaria para las importaciones de bogavante estadounidense.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró la aprobación y afirmó que la UE se encuentra cerca de cumplir su compromiso de eliminar los aranceles sobre las importaciones industriales procedentes de Estados Unidos. Según destacó, el acuerdo representa un avance significativo para reforzar los vínculos económicos transatlánticos.

¿Cuándo entrará en vigor y qué condiciones deberá cumplir?

Antes de su entrada en vigor, el acuerdo todavía necesita la aprobación formal del Consejo de la Unión Europea , una instancia prevista para el próximo 25 de junio. Una vez completado ese trámite, la aplicación podría comenzar antes del 4 de julio, fecha que había sido señalada por el presidente estadounidense, Donald Trump, como límite para la implementación.

El acuerdo también tiene una fecha de vencimiento prevista para el 31 de diciembre de 2029, aunque la Comisión Europea podrá proponer una extensión.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también respaldó la decisión y sostuvo que la ratificación aporta certeza y estabilidad para empresas, trabajadores, consumidores e inversores de ambos lados del Atlántico.

La aprobación llega después de varios meses de tensiones políticas y comerciales que habían retrasado en dos ocasiones el tratamiento definitivo del acuerdo.

Más allá de los aspectos técnicos, la aprobación representa una señal política relevante. Bruselas y Washington buscan consolidar un marco estable para sus intercambios económicos en un escenario internacional donde las cadenas globales de suministro, la seguridad económica y la competencia tecnológica se han convertido en elementos centrales de la agenda internacional.

Importancia estratégica para la Unión Europea y Estados Unidos

La relevancia del pacto trasciende el plano comercial. La relación transatlántica entre la Unión Europea y Estados Unidos constituye la mayor asociación bilateral de comercio e inversión del mundo.

La Unión Europea respondió a las amenazas económicas de Estados Unidos. Fuente: Archivo. narvikk

En conjunto, ambas economías representan cerca del 30% del comercio global de bienes y servicios y alrededor del 43% del Producto Interno Bruto mundial. Durante 2025, el intercambio bilateral superó los 1,77 billones de euros, lo que confirma la centralidad de este vínculo para la economía internacional.

En ese contexto, la ratificación del acuerdo busca otorgar mayor previsibilidad a empresas e inversores en una relación económica que en los últimos años atravesó episodios de tensión comercial.

Para la Unión Europea, el pacto contribuye a asegurar condiciones de acceso más estables para sus exportaciones. Para Estados Unidos, representa la consolidación de un marco regulado para el intercambio con el bloque europeo y una reducción de los riesgos asociados a futuras disputas arancelarias.