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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del miércoles registró hasta los 13.695.456 MWh con respecto a los 12.580.024 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 119.01 euros el MWh, unos 146.37 euros más que ayer.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 5 de agosto?
Para el miércoles, 5 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 189,91 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|189.91 euros
|De 22:00 a 23:00
|189.14 euros
|De 7:00 a 8:00
|186.27 euros
|De 0:00 a 1:00
|184.99 euros
|De 8:00 a 9:00
|183.6 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 5 de agosto?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, con un precio de 4 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 16:00 a 17:00
|4.0 euros
|De 15:00 a 16:00
|5.01 euros
|De 14:00 a 15:00
|10.77 euros
|De 13:00 a 14:00
|11.0 euros
|De 12:00 a 13:00
|15.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|184.99
|De 1:00 a 2:00
|181.36
|De 2:00 a 3:00
|164.57
|De 3:00 a 4:00
|165.3
|De 4:00 a 5:00
|165.3
|De 5:00 a 6:00
|169.44
|De 6:00 a 7:00
|171.73
|De 7:00 a 8:00
|186.27
|De 8:00 a 9:00
|183.6
|De 9:00 a 10:00
|159.45
|De 10:00 a 11:00
|100.0
|De 11:00 a 12:00
|47.55
|De 12:00 a 13:00
|15.0
|De 13:00 a 14:00
|11.0
|De 14:00 a 15:00
|10.77
|De 15:00 a 16:00
|5.01
|De 16:00 a 17:00
|4.0
|De 17:00 a 18:00
|31.55
|De 18:00 a 19:00
|81.65
|De 19:00 a 20:00
|110.0
|De 20:00 a 21:00
|145.0
|De 21:00 a 22:00
|189.91
|De 22:00 a 23:00
|189.14
|De 23:00 a 24:00
|183.6
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las cuartos cuando no las estés utilizando.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.