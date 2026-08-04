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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del miércoles registró hasta los 13.695.456 MWh con respecto a los 12.580.024 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 119.01 euros el MWh, unos 146.37 euros más que ayer.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 5 de agosto?

Para el miércoles, 5 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 189,91 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 21:00 a 22:00 189.91 euros 
De 22:00 a 23:00  189.14 euros 
De 7:00 a 8:00  186.27 euros 
De 0:00 a 1:00 184.99 euros 
De 8:00 a 9:00 183.6 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 5 de agosto?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, con un precio de 4 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 16:00 a 17:00 4.0 euros 
De 15:00 a 16:00  5.01 euros 
De 14:00 a 15:00  10.77 euros 
De 13:00 a 14:00  11.0 euros 
De 12:00 a 13:00  15.0 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00184.99
De 1:00 a 2:00181.36
De 2:00 a 3:00164.57
De 3:00 a 4:00165.3
De 4:00 a 5:00165.3
De 5:00 a 6:00169.44
De 6:00 a 7:00171.73
De 7:00 a 8:00186.27
De 8:00 a 9:00183.6
De 9:00 a 10:00159.45
De 10:00 a 11:00100.0
De 11:00 a 12:0047.55
De 12:00 a 13:0015.0
De 13:00 a 14:0011.0
De 14:00 a 15:0010.77
De 15:00 a 16:005.01
De 16:00 a 17:004.0
De 17:00 a 18:0031.55
De 18:00 a 19:0081.65
De 19:00 a 20:00110.0
De 20:00 a 21:00145.0
De 21:00 a 22:00189.91
De 22:00 a 23:00189.14
De 23:00 a 24:00183.6
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz

  • Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las cuartos cuando no las estés utilizando.
  • Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
  • Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
  • Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.