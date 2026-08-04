El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del miércoles registró hasta los 13.695.456 MWh con respecto a los 12.580.024 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 119.01 euros el MWh, unos 146.37 euros más que ayer.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 5 de agosto?

Para el miércoles, 5 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 189,91 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 189.91 euros De 22:00 a 23:00 189.14 euros De 7:00 a 8:00 186.27 euros De 0:00 a 1:00 184.99 euros De 8:00 a 9:00 183.6 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 5 de agosto?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, con un precio de 4 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 16:00 a 17:00 4.0 euros De 15:00 a 16:00 5.01 euros De 14:00 a 15:00 10.77 euros De 13:00 a 14:00 11.0 euros De 12:00 a 13:00 15.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 184.99 De 1:00 a 2:00 181.36 De 2:00 a 3:00 164.57 De 3:00 a 4:00 165.3 De 4:00 a 5:00 165.3 De 5:00 a 6:00 169.44 De 6:00 a 7:00 171.73 De 7:00 a 8:00 186.27 De 8:00 a 9:00 183.6 De 9:00 a 10:00 159.45 De 10:00 a 11:00 100.0 De 11:00 a 12:00 47.55 De 12:00 a 13:00 15.0 De 13:00 a 14:00 11.0 De 14:00 a 15:00 10.77 De 15:00 a 16:00 5.01 De 16:00 a 17:00 4.0 De 17:00 a 18:00 31.55 De 18:00 a 19:00 81.65 De 19:00 a 20:00 110.0 De 20:00 a 21:00 145.0 De 21:00 a 22:00 189.91 De 22:00 a 23:00 189.14 De 23:00 a 24:00 183.6

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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