Multarán a todos los que tengan más de una propiedad si no la emplean como hogar habitual.

Palo directo a los propietarios: los inquilinos se podrán quedar en el alquiler aunque dejen de pagar

Ley de Alquileres | Los propietarios tendrán que compensar con dinero a los inquilinos si se da esta situación

Hacienda ha modificado su normativa fiscal, afectando a los propietarios de más de una vivienda en España. Este cambio responde a un mayor control sobre el parque inmobiliario y busca prevenir posibles fraudes fiscales.

La Agencia Tributaria podrá imponer sanciones a quienes no declaren adecuadamente sus segundas residencias, incluso si estas no están alquiladas ni se utilizan de manera habitual.

Hasta el momento, las penalizaciones solo se aplicaban a quienes vendían una propiedad por debajo del precio de mercado; sin embargo, la normativa se ha modificado para incluir a todas las segundas viviendas, independientemente de su uso.

Aunque poseer una segunda vivienda puede representar una fuente de ingresos adicional o un refugio vacacional, también implica responsabilidades tributarias que deben ser atendidas.

En caso de incumplimiento, los propietarios podrían enfrentarse a multas económicas significativas.

Multarán a todos los que tengan más de una propiedad si no la emplean como hogar habitual. Fuente: narrativas-spin-es

Guía para declarar una segunda propiedad: requisitos y plazos

De acuerdo con los especialistas de Tax Down, para realizar la declaración de una segunda residencia en el impuesto sobre la renta, es necesario dirigirse al apartado “Bienes inmuebles no afectos a actividades económicas”.

En este apartado, se debe especificar que la vivienda no constituye la residencia habitual y que permanece desocupada durante el año.

Por otro lado, los propietarios que posean una vivienda adicional a su residencia principal están obligados a incluirla en su declaración de la renta, independientemente de su uso.

Se presentan dos situaciones principales:

Si la vivienda está alquilada. Los ingresos generados deben ser declarados como rendimientos del capital inmobiliario. En este caso, la Agencia Tributaria aplica una tributación específica que varía según los ingresos obtenidos y los gastos deducibles que se puedan aplicar.

Si la vivienda está vacía. Es imperativo incluirla en la declaración de la renta, indicándola como “vacía”. A pesar de no generar ingresos, la Agencia Tributaria imputa un rendimiento mínimo basado en el valor catastral del inmueble.

Multarán a todos los que tengan más de una propiedad si no la emplean como hogar habitual. Fuente: narrativas-spin-es

Consecuencias de no declarar una propiedad a Hacienda

La omisión de una segunda residencia en la declaración de la renta puede acarrear sanciones económicas considerables. La Agencia Tributaria estima un rendimiento imputado sobre la vivienda desocupada, aplicando un porcentaje específico sobre su valor catastral:

- 2% del valor catastral si no ha sido revisado en los últimos 10 años.

- 1,1% del valor catastral si ha sido actualizado mediante valoración colectiva en la última década.

- 1,1% sobre el 50% del valor de la vivienda si no se le ha asignado un valor catastral.

incumplimiento de esta normativa puede ser considerado un fraude fiscal, lo que podría resultar en multas adicionales y recargos impuestos por la Agencia Tributaria, así como en la posibilidad de un mayor escrutinio en futuras declaraciones. Es fundamental que los contribuyentes se mantengan informados y cumplan con sus obligaciones fiscales para evitar consecuencias adversas.