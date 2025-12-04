El foro de movilidad Alphabet ha asegurado este jueves que tan solo el 9% de los españoles considera las ayudas como un motivo para el cambio de su vehículo por uno eléctrico y que, aunque el Gobierno ofrezca ayudas, lo importante es integrar soluciones tangibles.
Según la compañía de movilidad corporativa del Grupo BMW, existe una “desconexión” entre las ayudas y su adopción y afirma que el Plan Auto 2030 deberá “ir más allá de la mera existencia de fondos” e integrar soluciones tangibles para que el vehículo eléctrico sea financieramente competitivo y accesible para la mayoría de la población.
Aunque el conocimiento sobre las ayudas a la movilidad eléctrica como el Plan MOVES III ha aumentado significativamente, del 16% en 2023 al 32% en 2025, tan solo el 28% considera eficaces estas ayudas, ha destacado Alphabet en un comunicado.
Además, el interés por el coche 100% eléctrico desciende de manera significativa en 2025, tan solo el 8% de los españoles lo compraría, el 51% de los ciudadanos no está dispuesto a pagar más por un coche eléctrico, y solo un 33% asumiría un sobrecoste de hasta 5000 euros.
Los consumidores señalan tres principales motivos por los que no cambiarse al coche eléctrico: el precio (28%), la autonomía limitada (26%) y la escasez de puntos de recarga (23%).
Fuente: EFE