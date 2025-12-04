El Gobierno decretó un feriado para la primera semana de diciembre y habrá un nuevo fin de semana largo

El Gobierno español oficializó un nuevo feriado para la primera semana de diciembre que se sumará a las celebraciones nacionales del Día de la Constitución, el 6 de diciembre, y la Inmaculada Concepción, el 8.

Ambos son festivos en todo el territorio español, pero la incorporación de una jornada adicional modifica la dinámica regional al permitir que varias comunidades organicen un puente más extenso y ordenado.

En el Ejecutivo explican que la decisión apunta a fortalecer el movimiento turístico en temporada baja y aportar previsibilidad a los sectores económicos vinculados al ocio.

La confirmación llevó a las autonomías a ajustar sus calendarios y a coordinar servicios para responder a una previsión elevada de desplazamientos.

El sector hotelero y las agencias de viaje reportaron un incremento inmediato en las consultas. Las autoridades instan a planificar con antelación por el aumento esperado del tránsito en carreteras, aeropuertos y estaciones ferroviarias durante este período, uno de los más movidos del cierre de año.

¿En qué comunidades serán festivos los días 6, 8 y el nuevo feriado?

Los días 6 y 8 de diciembre se mantienen como feriados nacionales obligatorios y no sustituibles en todo el país, por lo que serán festivos en las 17 comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas.

El nuevo feriado decretado por el Gobierno también tendrá carácter nacional, lo que implica que será aplicado por igual en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco, además de Ceuta y Melilla.

Confirmado | Decretaron un feriado el 28 de noviembre y se viene otro fin de semana largo, ¿a quiénes beneficia?. Foto: Shutterstock

La medida evita la tradicional disparidad entre autonomías que en otros años fijaron puentes distintos según sus calendarios locales.

Esta vez, el Gobierno optó por una aplicación uniforme para facilitar la organización de actividades turísticas y culturales a escala estatal. Las comunidades podrán añadir festivos propios, pero el bloque del 6, el nuevo día decretado y el 8 quedará unificado.

El calendario escolar y laboral en cada región mantendrá su estructura , aunque algunas administraciones autonómicas ya evalúan programaciones complementarias antes y después del puente extendido. La unificación del feriado reduce la fragmentación de jornadas libres y simplifica la organización de turnos y servicios.

¿Qué impacto económico y social se espera del feriado adicional?

Las previsiones del sector turístico anticipan uno de los puentes más concurridos de los últimos años. La ampliación del descanso generará una demanda elevada en destinos de montaña, zonas costeras y ciudades con patrimonio histórico.

Hoteles, casas rurales y aerolíneas ya observan curvas ascendentes de reservas que podrían llevar la ocupación a niveles cercanos al 90% en varias regiones.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó el calendario oficial de feriados nacionales para los últimos meses del año. Imagen: archivo.

En materia laboral, las empresas afrontarán ajustes en sectores con actividades intensivas de fin de año, aunque la patronal confía en que el impacto se compensará con un mayor consumo interno. Los sindicatos avalan el feriado por considerarlo un respiro necesario en un trimestre particularmente exigente.

Desde el punto de vista social, el puente ampliado permitirá repartir las actividades de ocio y viajes de manera más equilibrada, lo que podría reducir la saturación típica de los días festivos concentrados. Las autoridades recomiendan revisar los horarios de servicios públicos, ya que operarán con cronogramas especiales en todo el país durante la extensión del descanso.