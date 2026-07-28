En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este martes, 28 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 52,93 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,98% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, tomando en cuenta que el dato 1 es positivo.

Esto sugiere un incremento continuo en el valor de ambos activos en este período reciente.

La cotización de Litecoin muestra una evolución débil: en la última semana retrocedió un -1.17% y en el último año acumula un -52.26%. Esta trayectoria indica una tendencia bajista prolongada y una rentabilidad claramente negativa para quienes han mantenido la criptomoneda en ese periodo, reflejando alta volatilidad y riesgo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 35.07%, es menor que la volatilidad anual del 51.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.