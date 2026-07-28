En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este martes, 28 de julio de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,21 euros, cifra que refleja una variación del -0,11% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos días, con un dato de -1 negativo. Esto indica que las caídas en su valor son significativas y sostenidas.

Esta tendencia sugiere que los inversores podrían estar desalentados, lo que podría afectar la confianza en el mercado de criptomonedas a corto plazo.

En la última semana, la cotización de Ripple (XRP) descendió un -4.01% y en el último año acumula una variación del -52.8%, lo que refleja una evolución claramente bajista y una rentabilidad negativa tanto en el corto como en el largo plazo, con pérdidas significativas para quienes mantuvieron posiciones durante ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

En la última semana, la volatilidad de Ripple fue del 33.22%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.23%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.