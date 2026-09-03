La muerte de un icono español: Seat desaparecerá como marca en 2029 por el ajuste global de Volkswagen

En esta noticia Cierre de plantas y despidos

Pocas marcas en España son tan icónicas como Seat, símbolo del nacimiento de la clase media española y de la historia industrial del país. Hoy, a 76 años de su nacimiento, España despertó con una noticia que apunta al corazón de su historia: Seat desaparecerá como marca de coches en 2029, según la documentación para preparar la reunión del consejo de supervisión del Grupo Volkswagen (VW), que se celebrará este viernes y en la que se decidirá la nueva estrategia de la compañía alemana, según adelantó la revista alemana especializada Wirtschaftswoche.

Las carpetas de los consejeros guardan informes en los que se propone eliminar de forma gradual la marca española Seat en los próximos tres años, en el marco del plan de ajuste cuya fecha de finalización es 2029.

De hecho, según la información de Wirtschaftswoche, Seat ya no se incluirá en la visión estratégica para 2030. Para los alemanes, la discontinuación de la marca española reduciría la complejidad y la carga de inversión dentro del grupo de marcas principales.

Lo cierto es que esta decisión forma parte de los ajustes que está aplicando el grupo VW para hacer frente a la crisis provocada en el sector de la automoción por la entrada en el mercado de los coches eléctricos, sobre todo de aquellos fabricados en China, que “comen” cada vez más cuota de mercado en Europa y que tienen a España como base principal de las factorías de las terminales líderes del gigante asiático.

Con todo, al consejero delegado de Volkswagen, Oliver Blume, no sólo le preocupa la competencia china. También tiene la vista puesta en los aranceles impuestos por Donald Trump, motivos por los que busca aumentar la competitividad de la marca mediante un programa de reducción de costes.

“Una drástica medida de recorte de costes del consejo de administración de Volkswagen demuestra lo amenazante que es la situación económica del grupo: la marca Seat dejará de fabricarse como muy tarde a finales de 2029”, de acuerdo al medio alemán.

En el mismo sentido se expresan fuentes consultadas por Wirtschaftswoche, según las cuales mantener Seat en su forma actual consumiría recursos adicionales, mientras que el desarrollo estratégico del Grupo debería centrarse en la marca Cupra.

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Seat opta por la cautela

En estricto off the record, fuentes de la compañía española se limitaron a señalar que “la decisión no está tomada aún”, pero reconocen que el contexto global cambió significativamente, impactando de manera severa en el sector del automóvil, “especialmente en el último año”.

La empresa también admitió que Volkswagen está trabajando en un plan de transformación del negocio de todo el Grupo “para reforzar su competitividad y eficiencia”.

Seat explicó, además, que todo el sector, incluido el Grupo Volkswagen y por supuesto Seat, “está atravesando una profunda transformación impulsada por nuestro compromiso con la electrificación”.

Para enseguida añadir que “el objetivo es lograr que tanto el Grupo Volkswagen en su conjunto como sus respectivas entidades sean más eficientes y ágiles, así como aprovechar sistemáticamente el potencial de sinergias tecnológicas·.

Todas las fichas a Cupra

Wirtschaftswoche revela que para VW el desarrollo estratégico debería centrarse en el grupo de marcas Cupra, por lo que la estructura societaria de Seat se enfocará en fabricar Cupra, cuyos vehículos son mucho más rentables por unidad, además de los de otras marcas de la empresa. Hace tiempo, sigue, que los nuevos modelos de Seat, en especial la renovación del Ibiza, se van alargando en el tiempo.

Los números apuntalan la decisión que está a punto de tomar el consejo de administración de la compañía: Cupra superó a Seat en el primer semestre de 2026, cuando se entregaron 170.100 unidades de Cupra, frente a las 129.600 de Seat, como se verá en profundidad más adelante.

Vale recordar que la marca Cupra se lanzó en 2018 para apelar “a un público más joven y desenfadado”, y centrar en esta nueva enseña “la estrategia de los coches eléctricos”.

Cierre de plantas y despidos

La orden del día de la junta de mañana, no sólo está sobre el tapete el futuro de Seat, sino que, además, la empresa podría reducir hasta 100.000 empleos en todo el mundo. El grupo ya anunció tiempo atrás el recorte de 50.000 empleos en Alemania hasta 2030, de ellos 35.000 en la marca VW.

Asimismo, se discutirá los planes ahorro de la empresa, que pueden suponer el cierre de cuatro fábricas en Alemania ubicadas en Zwickau, Emden, Hannover y la de Audi en Neckarsulm, aunque no está todavía decidido.

Por su parte, los representantes de los trabajadores y el sindicato IG Metall, así como el estado federado de Baja Sajonia, que tiene una participación del 20 % en el grupo, manifestaron su oposición a los planes del consejero delegado, Oliver Blume.

Los resultados de Cupra sentencian a Seat

En el primer semestre de 2026, la marca continuó su tendencia positiva, con un beneficio operativo de 122 millones de euros, 84 millones más que en el mismo periodo de 2025, cuando ganó 38 millones.

En tanto, los ingresos alcanzaron los 7.700 millones de euros, un 1,3 % más que en el primer semestre de 2025, cuando se situaron en los 7.600 millones. Cupra entregó 170.100 vehículos entre enero y junio, logrando su mejor primer semestre de la historia. La marca creció en comparación con el mismo periodo del año anterior, ya que en el primer semestre de 2025 vendió 167.600 unidades, impulsada por las entregas de sus modelos eléctricos, que aumentaron un 7,2% en total y registraron un crecimiento del 18,5% solo en el segundo trimestre.

Por su parte, la marca Seat también obtuvo unos resultados sólidos, con 129.600 vehículos entregados y una fuerte demanda del nuevo SEAT Ibiza, cuyo incremento alcanzó el 9,2 %.

“El impulso de Cupra juega un papel fundamental en la nueva estrategia corporativa y sigue siendo un motor clave de los resultados de la empresa”, explicó la filial española en la cuenta de resultados. Y añadió que la marca sigue batiendo récords de ventas, mientras que la demanda de sus modelos eléctricos no deja de crecer.

“Cupra sigue impulsando el crecimiento futuro de la empresa, con la ambición de convertirse en una marca verdaderamente global mediante la expansión a nuevos mercados, entre ellos, Oriente Medio a partir del tercer trimestre de 2027, y el aumento de su cuota de mercado en toda Europa hasta el 3%”, puede leerse en el balance de los primeros seis meses del año. La suerte de Seat está echada.