El alquiler de viviendas en España está regulado por un marco legal que define con precisión los derechos y obligaciones tanto de propietarios como de inquilinos. Aunque muchas cuestiones se acuerdan en el contrato entre ambas partes, existen normas básicas que no pueden ignorarse. Una de las más importantes tiene que ver con la fianza del alquiler, el depósito que el arrendatario entrega al firmar el contrato como garantía frente a posibles daños o deudas. La Ley de Arrendamientos Urbanos fija un plazo claro para devolver ese dinero una vez finalizado el contrato. Si el propietario no respeta ese límite, la legislación prevé consecuencias económicas. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) señala que el propietario dispone de 30 días desde la entrega de las llaves para devolver la fianza del alquiler al inquilino. Este plazo comienza a contar en el momento en que el arrendatario abandona la vivienda y entrega formalmente el inmueble. Durante ese periodo, el propietario puede revisar el estado de la vivienda y comprobar si existen desperfectos o pagos pendientes. Si no se detectan daños ni deudas, la fianza del alquiler debe devolverse íntegramente al inquilino. En caso contrario, el arrendador puede descontar de la fianza los gastos justificados relacionados con reparaciones o facturas impagadas. Este depósito es obligatorio en los contratos de alquiler. Según el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en los arrendamientos de vivienda la fianza equivale normalmente a una mensualidad de renta, mientras que en alquileres para otros usos puede exigirse una cantidad mayor. Si el propietario no devuelve la fianza del alquiler dentro del plazo de 30 días, la ley establece que el dinero comienza a generar intereses legales automáticamente. Esto significa que el arrendador deberá pagar no solo la cantidad retenida, sino también los intereses acumulados desde que finalizó el plazo legal. La normativa busca evitar que el propietario retrase de forma injustificada la devolución del dinero. El inquilino puede reclamar ese importe adicional si el arrendador no cumple con el plazo establecido. Cuando surge un conflicto, el arrendatario suele iniciar el proceso mediante un requerimiento formal para solicitar la devolución del depósito. Si no obtiene respuesta, puede acudir a los tribunales para reclamar la fianza del alquiler junto con los intereses generados por el retraso. Antes de devolver la fianza del alquiler, el propietario tiene derecho a revisar el estado de la vivienda para comprobar si existen daños que excedan el desgaste normal por el uso. Esta revisión suele incluir instalaciones, electrodomésticos, muebles si la vivienda estaba amueblada y otros elementos del inmueble. También puede comprobar si existen deudas pendientes relacionadas con el contrato de alquiler, como facturas de suministros o mensualidades no pagadas. Si detecta algún problema, el propietario puede descontar el coste correspondiente de la fianza del alquiler, siempre que pueda justificarlo mediante facturas o pruebas. Este sistema busca equilibrar los derechos de ambas partes. Mientras la fianza del alquiler protege al propietario frente a posibles daños o impagos, el plazo de 30 días establecido por la Ley de Arrendamientos Urbanos garantiza que el inquilino recupere su dinero dentro de un periodo razonable una vez terminado el contrato.