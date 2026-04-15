El final de un alquiler de local comercial puede implicar algo más que la entrega de llaves. En España, la normativa contempla que, en determinados casos, el propietario deba abonar una compensación al inquilino por el valor generado durante la duración del contrato. Este derecho está regulado en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), donde se establece que el arrendatario puede reclamar una indemnización por clientela si ha mantenido una actividad abierta al público durante varios años y ha cumplido una serie de requisitos formales. El artículo 34 de la LAU fija las condiciones en las que procede la compensación al inquilino. La norma señala que, al extinguirse el contrato de un local en el que se haya desarrollado actividad comercial durante al menos cinco años, el arrendatario puede tener derecho a una indemnización. El texto legal lo recoge de forma expresa: “la extinción por transcurso del término convencional del arrendamiento […] otorgará al arrendatario el derecho a recibir una indemnización”, siempre que haya existido una actividad de venta al público y se cumplan las condiciones previstas en la ley (Fuente: BOE, Ley 29/1994). Además, el inquilino debe haber comunicado con al menos cuatro meses de antelación su intención de renovar el contrato por un periodo mínimo de cinco años. Este paso resulta clave para activar el derecho a la indemnización por clientela. El acceso a esta indemnización por finalización del contrato está condicionado a varios factores. El primero es el tipo de actividad: solo se aplica a negocios con venta directa al público, lo que deja fuera oficinas o actividades industriales. El segundo elemento es la continuidad del negocio. Si el propietario o un nuevo inquilino desarrollan una actividad similar en el mismo local, se entiende que la clientela generada sigue teniendo valor económico. En ese caso, el antiguo arrendatario puede reclamar una compensación. La ley establece que esta indemnización de alquiler local será de una mensualidad de renta por cada año de duración del contrato, con un máximo de dieciocho mensualidades. Este criterio busca reconocer el valor acumulado por el negocio a lo largo del tiempo. El cálculo de la compensación al inquilino varía según el escenario. Si el arrendatario abandona el negocio y otro similar ocupa el local, se aplica el sistema de mensualidades acumuladas. Esta fórmula permite cuantificar el valor de la clientela generada. Si, en cambio, el inquilino continúa su actividad en otro local dentro del mismo municipio en un plazo de seis meses, la compensación cambia. En ese caso, la indemnización por traslado cubre los gastos derivados del cambio y la pérdida de ingresos durante los primeros meses de funcionamiento. Este derecho introduce un elemento clave en el fin del contrato de alquiler comercial. No se trata solo de cerrar una relación contractual, sino de reconocer el valor económico creado por el arrendatario. Para propietarios e inquilinos, conocer esta normativa marca la diferencia a la hora de negociar y evitar conflictos en la finalización del contrato.