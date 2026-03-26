En España, cuando una persona fallece, sus bienes, derechos y deudas pasan a formar parte de la herencia, incluyendo las cuentas bancarias. Si los herederos no actúan a tiempo, pueden enfrentarse a comisiones, bloqueos de fondos o cargas económicas que afectan directamente al patrimonio heredado. Muchas personas desconocen qué ocurre con una cuenta bancaria tras el fallecimiento del titular. Aunque la normativa es clara, exige una gestión ordenada y documentación adecuada para acceder a los fondos y evitar problemas legales o fiscales. La primera acción es identificar si el fallecido tenía cuentas bancarias activas. En la práctica, esto suele implicar revisar documentación personal o consultar directamente con distintas entidades financieras, ya que no existe un registro público accesible para particulares. Una vez localizadas las cuentas, es necesario comunicar el fallecimiento al banco lo antes posible. Para ello, se debe presentar el certificado de defunción, el testamento o la declaración de herederos y la documentación que acredite la identidad de los solicitantes. También es recomendable cancelar o gestionar las cuentas bancarias si no se van a utilizar, ya que pueden generar comisiones de mantenimiento u otros gastos. Estos cargos se descuentan del saldo y afectan al valor de la herencia. No comunicar el fallecimiento ni gestionar la cuenta bancaria de un fallecido puede generar distintas consecuencias económicas para los herederos. Entre los principales riesgos se encuentran las comisiones de mantenimiento, los cargos asociados a productos vinculados, posibles deudas pendientes y la pérdida de control sobre los fondos depositados. Además, si una cuenta permanece inactiva durante largos periodos sin ser reclamada, pueden iniciarse procedimientos legales vinculados al abandono del dinero, lo que complica su recuperación. En España, las deudas del fallecido no desaparecen tras su muerte. Los herederos deben decidir cómo aceptar la herencia, lo que determina su responsabilidad sobre esas obligaciones. Existen tres opciones principales: la aceptación pura y simple, que implica asumir bienes y deudas incluso con el patrimonio propio; la aceptación a beneficio de inventario, que limita el pago de deudas al valor de los bienes heredados; y la renuncia a la herencia, que permite evitar cualquier obligación si las deudas superan los activos. Elegir la opción adecuada requiere conocer con precisión el patrimonio y las deudas del fallecido. Por eso, resulta clave solicitar un inventario completo y contar con asesoramiento legal antes de tomar una decisión.