Cada año, millones de contribuyentes en España revisan qué gastos pueden incluir en su declaración de la Renta para reducir el importe final a pagar. Entre los más habituales aparecen los relacionados con la vivienda, los planes de pensiones o determinados gastos profesionales. Sin embargo, existe otro gasto que genera dudas entre muchos conductores: el seguro del coche. Aunque en la mayoría de los casos no puede deducirse, la normativa del IRPF sí permite incluir este gasto en determinadas circunstancias. La propia Agencia Tributaria confirma que la deducción del seguro del coche solo es posible cuando el vehículo está vinculado a una actividad económica. La posibilidad de incluir el seguro del coche en la declaración de la Renta depende de la situación fiscal del contribuyente. Según explica la Agencia Tributaria, este gasto solo puede deducirse cuando el vehículo está afecto a una actividad económica declarada en el IRPF. Esto significa que los contribuyentes que trabajan como autónomos y utilizan el vehículo para desarrollar su actividad profesional pueden incluir el coste del seguro del automóvil dentro de los gastos deducibles, siempre que el coche esté vinculado al trabajo. De acuerdo con esto, Hacienda recuerda que esta deducción no está disponible para la mayoría de los conductores particulares. Solo quienes utilizan el coche como herramienta de trabajo pueden incorporar este gasto en su declaración fiscal. Para poder aplicar la deducción del seguro del coche, el vehículo debe estar vinculado a una actividad profesional o empresarial. En términos fiscales, esto se conoce como afectación del vehículo a la actividad económica. La normativa establece que el automóvil debe utilizarse directamente para el desarrollo del trabajo. Es el caso de profesionales como transportistas, repartidores, comerciales o determinados trabajadores autónomos que necesitan el vehículo para realizar su actividad diaria. Además, la Agencia Tributaria señala que el gasto debe estar debidamente justificado mediante facturas y registrado dentro de los libros contables o de ingresos y gastos del autónomo. Sin esta documentación, la deducción puede ser rechazada durante una comprobación fiscal. También es importante tener en cuenta que, cuando el vehículo se utiliza tanto para fines profesionales como personales, la deducción puede limitarse al porcentaje de uso profesional declarado por el contribuyente. El seguro del coche no es el único gasto relacionado con el vehículo que puede deducirse cuando se utiliza para una actividad económica. La normativa del IRPF permite incluir otros costes asociados al uso profesional del automóvil. Entre los gastos que pueden deducirse se encuentran el combustible, las reparaciones, el mantenimiento, los peajes o el estacionamiento, siempre que estén vinculados al desarrollo de la actividad profesional y debidamente justificados mediante facturas. La Agencia Tributaria recuerda que la clave para aplicar estas deducciones es demostrar que el vehículo se utiliza para generar ingresos dentro de la actividad económica. Por ese motivo, los profesionales deben conservar toda la documentación que acredite el uso del coche en su trabajo. En la práctica, esto significa que la posibilidad de deducir el seguro del coche en la declaración de la Renta no depende únicamente del gasto en sí mismo, sino de la relación directa entre el vehículo y la actividad económica del contribuyente según la normativa fiscal vigente en España.