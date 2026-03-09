Las obligaciones fiscales en España están sujetas a plazos muy concretos. Declaraciones, inspecciones o reclamaciones dependen de calendarios legales que determinan cuándo la Administración puede actuar y cuándo un derecho deja de estar vigente. Uno de los aspectos que más dudas genera entre los contribuyentes es el tiempo que tiene Hacienda para reclamar una deuda con Hacienda. La normativa española establece un plazo concreto tras el cual esa obligación puede extinguirse por prescripción. Sin embargo, el mecanismo no depende únicamente del paso del tiempo. Determinadas actuaciones administrativas pueden reiniciar el contador y prolongar la capacidad de la Administración para exigir el pago. La Ley General Tributaria establece que el plazo de prescripción para reclamar una deuda con Hacienda es de cuatro años. Este periodo comienza a contar desde el día siguiente al final del plazo voluntario para presentar o pagar el impuesto correspondiente. La normativa oficial recoge que el derecho de la Administración para determinar la deuda mediante liquidación, exigir su pago o imponer sanciones prescribe cuando transcurre ese periodo sin actuaciones administrativas. La información puede consultarse en la normativa publicada por la Hacienda pública española. Esto significa que, si durante ese tiempo Hacienda no realiza ninguna actuación administrativa, la obligación puede quedar extinguida por prescripción. Este límite temporal forma parte de las garantías del sistema tributario para evitar reclamaciones indefinidas. Sin embargo, el funcionamiento real del sistema fiscal hace que el plazo de prescripción de las deudas con Hacienda no dependa únicamente del paso del tiempo. La Ley General Tributaria establece que el plazo de prescripción se interrumpe cuando la Administración realiza determinadas actuaciones relacionadas con la deuda. Entre esas actuaciones se encuentran las notificaciones oficiales, los procedimientos de inspección, los requerimientos de información o cualquier actuación administrativa dirigida al contribuyente para comprobar o reclamar el pago de un impuesto. Cuando se produce una de estas actuaciones, el plazo de prescripción vuelve a comenzar desde cero. Es decir, el contador vuelve a iniciar un nuevo periodo completo desde el momento en que se realiza la actuación administrativa. Esto explica por qué muchos expedientes fiscales pueden prolongarse durante largos periodos. Mientras exista alguna actuación administrativa válida dentro del plazo legal, Hacienda mantiene su derecho a reclamar el pago de la deuda con Hacienda. Además, la normativa también contempla que el propio contribuyente puede interrumpir el plazo si realiza determinadas acciones, como presentar recursos o reconocer la existencia de la deuda. El plazo de prescripción no solo afecta al derecho de Hacienda para reclamar impuestos pendientes. La Ley General Tributaria establece ese mismo periodo para varios derechos dentro del sistema fiscal español. Entre ellos se encuentra el derecho de la Administración a imponer sanciones tributarias, el derecho del contribuyente a solicitar devoluciones de ingresos indebidos o el derecho a reclamar devoluciones derivadas de la normativa de cada impuesto. La normativa explica que el momento en que comienza a contar el plazo puede variar según el caso. Puede iniciarse cuando termina el plazo de presentación de un impuesto, cuando se realiza un ingreso indebido o cuando se notifica una liquidación administrativa. En cualquier caso, el elemento determinante es la existencia de actuaciones administrativas. Si durante ese periodo Hacienda realiza un requerimiento o inicia un procedimiento, la prescripción se interrumpe y el plazo vuelve a empezar. Especialistas fiscales recuerdan que la prescripción de las deudas con Hacienda depende tanto del paso del tiempo como de la actividad administrativa que se realice dentro de cada expediente fiscal.