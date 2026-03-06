La Declaración de la Renta es uno de los momentos del año en los que los contribuyentes revisan con más atención las deducciones fiscales disponibles. Cambios normativos, ayudas vinculadas a la conciliación o beneficios fiscales para familias pueden modificar el resultado final de la declaración y suponer un ahorro relevante para muchos hogares. En este contexto, Hacienda ha confirmado que determinadas madres podrán beneficiarse de una deducción cercana a los 460 euros en la Declaración de la Renta. Esta ventaja fiscal está vinculada a los gastos de escolarización infantil y solo se aplica cuando se cumplen determinados requisitos relacionados con la edad de los hijos y la situación laboral de la madre. La Agencia Tributaria permite aplicar una deducción vinculada a los gastos de educación infantil que puede alcanzar 460 euros en la Declaración de la Renta para algunas madres con hijos pequeños. Este beneficio fiscal se aplica en determinados casos a madres con hijos de entre tres y cinco años que soportan gastos relacionados con la escolarización o el cuidado infantil durante esas primeras etapas educativas. La deducción forma parte de las medidas destinadas a favorecer la conciliación laboral y familiar. En España, el sistema fiscal contempla distintos beneficios para las familias con hijos menores, especialmente durante los primeros años de vida del niño. Para poder beneficiarse de esta deducción en la Declaración de la Renta, las madres deben cumplir una serie de condiciones relacionadas con su situación laboral y con la edad del menor. En general, la normativa exige que la madre esté trabajando o dada de alta en la Seguridad Social o en un régimen equivalente durante el periodo en el que se pretende aplicar la deducción. Este requisito es habitual en los beneficios fiscales diseñados para apoyar la conciliación entre la vida laboral y familiar. Además, el beneficio fiscal se vincula a hijos de entre tres y cinco años, un periodo en el que muchos menores comienzan su escolarización en centros de educación infantil. En estos casos, los gastos asociados a la escolarización o al cuidado del menor pueden dar derecho a aplicar la deducción en la Declaración de la Renta. La Agencia Tributaria dispone de información sobre estos gastos a través de los datos que comunican los centros educativos o guarderías. Por ese motivo, en muchos casos los contribuyentes encuentran esta deducción reflejada automáticamente en el borrador de la declaración. La deducción de hasta 460 euros en la Declaración de la Renta se aplica durante la campaña correspondiente al ejercicio fiscal en el que se cumplen los requisitos establecidos por Hacienda. Cuando los contribuyentes acceden a sus datos fiscales a través del servicio Renta Web, pueden comprobar si esta deducción aparece ya incorporada en el borrador elaborado por la Agencia Tributaria. En muchos casos, la información sobre los gastos de escolarización infantil se incluye automáticamente gracias a los datos facilitados por los centros educativos. No obstante, los expertos fiscales recomiendan revisar con detalle el borrador antes de confirmar la declaración. Comprobar si se cumplen todos los requisitos de Hacienda y verificar que la deducción aparece correctamente aplicada puede suponer un ahorro cercano a los 460 euros para las madres que cumplen las condiciones establecidas por la normativa tributaria.