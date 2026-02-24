El próximo lunes 2 de marzo será festivo en las Islas Baleares. Ese día, todas las sucursales bancarias del archipiélago permanecerán cerradas y no habrá atención presencial. La razón es oficial: el Consell de Govern aprobó este día como festivo laboral en el calendario de 2026 para toda la comunidad autónoma. El motivo es el Día de las Illes Balears, que se celebra cada 1 de marzo. Este año, esa fecha cae en domingo. Por eso, la festividad se traslada al lunes 2 de marzo, tal como establece la normativa estatal y autonómica vigente. El resultado es un día no laborable oficial en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. El cierre bancario afectará a todas las entidades financieras con sucursales en el archipiélago. No habrá atención en ventanilla ni posibilidad de realizar operaciones presenciales ese día. El calendario fue aprobado por unanimidad en la Mesa Social Tripartita y publicado por el Govern Balear. Los bancos operan en días laborables de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 14:00 horas. El 2 de marzo, al ser festivo oficial, queda fuera de ese esquema. Sin embargo, los cajeros automáticos seguirán funcionando con normalidad, al igual que la banca online y las aplicaciones móviles de cada entidad. Si tienes una transferencia urgente o un trámite pendiente, lo más conveniente es anticiparlo al viernes 27 de febrero. Las operaciones iniciadas el mismo día festivo pueden quedar registradas con fecha del siguiente día hábil, que sería el martes 3 de marzo. Las entidades bancarias recuerdan que sus plataformas digitales permiten realizar la mayoría de las gestiones cotidianas sin necesidad de acudir a una sucursal: consultas de saldo, transferencias, pagos de recibos y contratación de productos básicos. En caso de necesitar efectivo, los cajeros de todas las islas estarán operativos durante el festivo. El 1 de marzo conmemora la aprobación del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, que tuvo lugar en 1983. Desde entonces, cada año se celebra la identidad cultural y política del archipiélago con actos institucionales, actividades culturales y eventos en todas las islas. En 2026, el programa oficial del Día de Baleares se extiende del 26 de febrero al 2 de marzo, con el domingo 1 de marzo como jornada central. El Govern ha presentado un programa de 301 actividades repartidas entre Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, bajo el lema ‘Una manera de ser’. El traslado del festivo al lunes garantiza que los trabajadores del archipiélago puedan disfrutar del día libre correspondiente, algo que no ocurriría si la festividad quedara sin compensación al caer en fin de semana.