El propietario no puede entrar en una vivienda alquilada sin el permiso del inquilino porque la ley protege su privacidad y establece que el domicilio es inviolable, según el artículo 18 de la Constitución Española. Esto significa que ninguna cláusula en el contrato de alquiler puede obligar al inquilino a permitir el acceso del propietario sin su consentimiento. Al firmar un contrato de alquiler, es esencial comprender que, aunque ambos firmen el acuerdo, la ley establece límites claros, como el derecho del inquilino a la privacidad. Es clave saber que no todas las cláusulas de un contrato son válidas. Aunque ambas partes firmen un acuerdo, cualquier disposición que contravenga la ley puede ser considerada nula. Esto incluye cualquier intención del propietario de entrar en la vivienda sin consentimiento del inquilino. La ley establece una sola excepción en la que el inquilino debe permitir el acceso del propietario a la vivienda: cuando se requiere una reparación en el inmueble. En este caso, no solo el casero tiene derecho a ingresar, sino también los operarios que realizarán los arreglos. Según explican los abogados de “legalmente.rrss” en sus redes sociales: “El domicilio es inviolable y no puede entrar nadie en la casa de una persona. Una casa de alquiler es el domicilio del inquilino.” Esto refuerza que el derecho a la privacidad del inquilino prevalece sobre cualquier cláusula contractual.