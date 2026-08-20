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La demanda de energía en España del viernes registró hasta los 14.103.904 MWh con respecto a los 13.981.754 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la luz pasó de 138.69 euros a 113.98 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 21 de agosto?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 198,67 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|198.67 euros
|De 0:00 a 1:00
|196.59 euros
|De 7:00 a 8:00
|193.89 euros
|De 20:00 a 21:00
|193.0 euros
|De 8:00 a 9:00
|192.59 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 21 de agosto?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 2 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|2.0 euros
|De 14:00 a 15:00
|2.0 euros
|De 15:00 a 16:00
|2.0 euros
|De 12:00 a 13:00
|2.05 euros
|De 16:00 a 17:00
|2.74 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|196.59
|De 1:00 a 2:00
|169.38
|De 2:00 a 3:00
|167.46
|De 3:00 a 4:00
|157.69
|De 4:00 a 5:00
|153.39
|De 5:00 a 6:00
|160.49
|De 6:00 a 7:00
|177.25
|De 7:00 a 8:00
|193.89
|De 8:00 a 9:00
|192.59
|De 9:00 a 10:00
|106.96
|De 10:00 a 11:00
|41.71
|De 11:00 a 12:00
|2.92
|De 12:00 a 13:00
|2.05
|De 13:00 a 14:00
|2.0
|De 14:00 a 15:00
|2.0
|De 15:00 a 16:00
|2.0
|De 16:00 a 17:00
|2.74
|De 17:00 a 18:00
|16.0
|De 18:00 a 19:00
|80.24
|De 19:00 a 20:00
|155.51
|De 20:00 a 21:00
|193.0
|De 21:00 a 22:00
|198.67
|De 22:00 a 23:00
|187.49
|De 23:00 a 24:00
|173.5
Consejos para ahorrar luz en casa
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las estancias cuando no las estés utilizando.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.
Contenido generado por inteligencia artificial.