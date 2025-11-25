El precio medio de la luz para el miércoles, 26 de noviembre de 2025 en España será de 69.38 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 4.305 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 26 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 145,62 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 19:00 a 20:00 145.62 euros De 18:00 a 19:00 126.89 euros De 20:00 a 21:00 114.76 euros De 17:00 a 18:00 103.32 euros De 8:00 a 9:00 99.86 euros

Fuente: narrativas-es

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 26 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de 3,56 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 3.56 euros De 13:00 a 14:00 3.58 euros De 11:00 a 12:00 4.33 euros De 14:00 a 15:00 4.98 euros De 10:00 a 11:00 23.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 78.14 De 1:00 a 2:00 68.97 De 2:00 a 3:00 62.38 De 3:00 a 4:00 63.08 De 4:00 a 5:00 61.99 De 5:00 a 6:00 73.91 De 6:00 a 7:00 84.98 De 7:00 a 8:00 99.59 De 8:00 a 9:00 99.86 De 9:00 a 10:00 59.79 De 10:00 a 11:00 23.0 De 11:00 a 12:00 4.33 De 12:00 a 13:00 3.56 De 13:00 a 14:00 3.58 De 14:00 a 15:00 4.98 De 15:00 a 16:00 26.65 De 16:00 a 17:00 79.46 De 17:00 a 18:00 103.32 De 18:00 a 19:00 126.89 De 19:00 a 20:00 145.62 De 20:00 a 21:00 114.76 De 21:00 a 22:00 96.65 De 22:00 a 23:00 92.36 De 23:00 a 24:00 87.15

José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"

Fuente: narrativas-es

¿Cómo ahorrar energía eléctrica?

Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz del sol y disminuir la necesidad de encender lasluces.

Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.

Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.

Controla la temperatura de tu casa: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.

Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.

Verifica la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.

aire (https://www.cronista.com/espana/actualidad-es/la-nueva-ayuda-de-250-euros-para-pagar-el-aire-acondicionado-cuales-son-los-requisitos/)