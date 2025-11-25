En esta noticia
El precio medio de la luz para el miércoles, 26 de noviembre de 2025 en España será de 69.38 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 4.305 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 26 de noviembre?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 145,62 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 19:00 a 20:00
|145.62 euros
|De 18:00 a 19:00
|126.89 euros
|De 20:00 a 21:00
|114.76 euros
|De 17:00 a 18:00
|103.32 euros
|De 8:00 a 9:00
|99.86 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 26 de noviembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de 3,56 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|3.56 euros
|De 13:00 a 14:00
|3.58 euros
|De 11:00 a 12:00
|4.33 euros
|De 14:00 a 15:00
|4.98 euros
|De 10:00 a 11:00
|23.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|78.14
|De 1:00 a 2:00
|68.97
|De 2:00 a 3:00
|62.38
|De 3:00 a 4:00
|63.08
|De 4:00 a 5:00
|61.99
|De 5:00 a 6:00
|73.91
|De 6:00 a 7:00
|84.98
|De 7:00 a 8:00
|99.59
|De 8:00 a 9:00
|99.86
|De 9:00 a 10:00
|59.79
|De 10:00 a 11:00
|23.0
|De 11:00 a 12:00
|4.33
|De 12:00 a 13:00
|3.56
|De 13:00 a 14:00
|3.58
|De 14:00 a 15:00
|4.98
|De 15:00 a 16:00
|26.65
|De 16:00 a 17:00
|79.46
|De 17:00 a 18:00
|103.32
|De 18:00 a 19:00
|126.89
|De 19:00 a 20:00
|145.62
|De 20:00 a 21:00
|114.76
|De 21:00 a 22:00
|96.65
|De 22:00 a 23:00
|92.36
|De 23:00 a 24:00
|87.15
José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz del sol y disminuir la necesidad de encender lasluces.
- Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.
- Controla la temperatura de tu casa: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Verifica la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
aire (https://www.cronista.com/espana/actualidad-es/la-nueva-ayuda-de-250-euros-para-pagar-el-aire-acondicionado-cuales-son-los-requisitos/)