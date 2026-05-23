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La demanda de energía en España del domingo marcó la cifra de 11.826.879 MWh con respecto a los 12.171.679 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 36.82 euros a 26.65 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 24 de mayo?
En el domingo, 24 de mayo de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 88,06 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|88.06 euros
|De 22:00 a 23:00
|85.93 euros
|De 23:00 a 24:00
|67.0 euros
|De 20:00 a 21:00
|65.18 euros
|De 0:00 a 1:00
|64.07 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 24 de mayo?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de -2,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|-2.1 euros
|De 13:00 a 14:00
|-2.1 euros
|De 14:00 a 15:00
|-2.1 euros
|De 15:00 a 16:00
|-2.1 euros
|De 11:00 a 12:00
|-2.05 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|64.07
|De 1:00 a 2:00
|43.63
|De 2:00 a 3:00
|35.02
|De 3:00 a 4:00
|35.01
|De 4:00 a 5:00
|35.01
|De 5:00 a 6:00
|35.02
|De 6:00 a 7:00
|35.02
|De 7:00 a 8:00
|30.85
|De 8:00 a 9:00
|2.11
|De 9:00 a 10:00
|-0.06
|De 10:00 a 11:00
|-1.29
|De 11:00 a 12:00
|-2.05
|De 12:00 a 13:00
|-2.1
|De 13:00 a 14:00
|-2.1
|De 14:00 a 15:00
|-2.1
|De 15:00 a 16:00
|-2.1
|De 16:00 a 17:00
|-0.71
|De 17:00 a 18:00
|0.02
|De 18:00 a 19:00
|5.14
|De 19:00 a 20:00
|25.03
|De 20:00 a 21:00
|65.18
|De 21:00 a 22:00
|88.06
|De 22:00 a 23:00
|85.93
|De 23:00 a 24:00
|67.0
Consejos para ahorrar luz en casa
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las alojamientos cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.