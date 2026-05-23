La demanda de energía en España del domingo marcó la cifra de 11.826.879 MWh con respecto a los 12.171.679 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 36.82 euros a 26.65 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 24 de mayo?

En el domingo, 24 de mayo de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 88,06 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 88.06 euros De 22:00 a 23:00 85.93 euros De 23:00 a 24:00 67.0 euros De 20:00 a 21:00 65.18 euros De 0:00 a 1:00 64.07 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 24 de mayo?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de -2,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 -2.1 euros De 13:00 a 14:00 -2.1 euros De 14:00 a 15:00 -2.1 euros De 15:00 a 16:00 -2.1 euros De 11:00 a 12:00 -2.05 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 64.07 De 1:00 a 2:00 43.63 De 2:00 a 3:00 35.02 De 3:00 a 4:00 35.01 De 4:00 a 5:00 35.01 De 5:00 a 6:00 35.02 De 6:00 a 7:00 35.02 De 7:00 a 8:00 30.85 De 8:00 a 9:00 2.11 De 9:00 a 10:00 -0.06 De 10:00 a 11:00 -1.29 De 11:00 a 12:00 -2.05 De 12:00 a 13:00 -2.1 De 13:00 a 14:00 -2.1 De 14:00 a 15:00 -2.1 De 15:00 a 16:00 -2.1 De 16:00 a 17:00 -0.71 De 17:00 a 18:00 0.02 De 18:00 a 19:00 5.14 De 19:00 a 20:00 25.03 De 20:00 a 21:00 65.18 De 21:00 a 22:00 88.06 De 22:00 a 23:00 85.93 De 23:00 a 24:00 67.0

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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