El país 50 veces más chico que España que casi quiebra y ahora lo supera en PBI: tiene menos de 2 millones de habitantes

El mapa económico de la Eurozona ha sufrido una metamorfosis radical en la última década. El caso más sorprendente es el de Chipre, una pequeña isla mediterránea con una superficie unas 50 veces menor que la de España y apenas 1,2 millones de habitantes.

Tras encontrarse al borde del colapso absoluto y protagonizar uno de los rescates más severos de la historia europea, el país ha logrado dar una vuelta de tuerca histórica: actualmente supera a economías consolidadas como la española en indicadores clave de riqueza y estabilidad fiscal.

El país 50 veces más chico que España que casi quiebra y ahora lo supera en PBI: tiene menos de 2 millones de habitantes Shutterstock

A 13 años del colapso que casi deja en quiebra a la isla

Para dimensionar el milagro chipriota, es indispensable recordar la gravedad de su caída. En el año 2013, el sistema financiero de Chipre —hipertrofiado y expuesto de forma masiva a los bonos soberanos de una Grecia en ruinas— se desmoronó por completo. La situación obligó a un rescate internacional de 10.000 millones de euros orquestado por la Troika, según explica RTVE.

A cambio de los fondos, el país debió aplicar un inédito y doloroso proceso de recapitalización interna (bail-in) que implicó la confiscación directa de una parte sustancial de los depósitos bancarios no garantizados y el establecimiento de un prolongado “corralito”. Pocos analistas auguraban entonces una recuperación en el corto plazo para una economía tan castigada.

¿Cómo esta isla salió de la crisis y hoy pasa en PBI per cápita a España?

Lejos de estancarse en una recesión crónica, las autoridades chipriotas reaccionaron con rapidez, implementando reformas estructurales profundas bajo una estricta disciplina económica:

Saneamiento financiero express : se redujo drásticamente el tamaño del sector bancario y se limpiaron con firmeza los balances de créditos morosos y activos tóxicos.

Atracción de capital tecnológico : el país reformuló su modelo económico. Más allá del turismo tradicional, se transformó en un dinámico tech hub regional gracias a una fiscalidad corporativa altamente competitiva (con un impuesto de sociedades del 12,5%) y marcos regulatorios transparentes que atrajeron a gigantes multinacionales del sector digital.

Superávits sostenidos: la drástica contención del gasto público derivó en balances presupuestarios extraordinarios, posicionando a Chipre frecuentemente a la vanguardia de los mayores superávits fiscales de toda la Unión Europea.

Chipre frente a España: el sobrepaso económico

El fruto de estas reformas se refleja con claridad al contrastar el desempeño de Chipre con el de España. En términos de PBI per cápita medido en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), la pequeña nación isleña ha consolidado una tendencia ascendente que la sitúa por encima de la media española, lo que equivale a un mayor nivel de riqueza relativa promedio por habitante.

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Precisamente, hoy alcan los 41.730 dólares estadounidense, frente a los 38.290 dólares de España, de acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional. Si bien la crisis del 2008 impactó más en los chipriotas, posteriormente la evolución de las cifras muestran una gran recuperación a comparación con los españoles.

A su vez, el contraste en el mercado laboral es igualmente notorio. Mientras que España lidia de forma crónica con tasas de desempleo estructural de las más elevadas del bloque comunitario, Chipre, con apenas 1,38 millones de habitantes, se desenvuelve de manera habitual en un escenario cercano al pleno empleo, registrando cifras de desocupación que rondan el 5% o menos.