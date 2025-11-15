La demanda de energía en España del domingo marcó hasta los 11.355.840 MWh con respecto a los 11.877.292 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 31.67 euros a 34.04 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 16 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 100 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 100.0 euros De 20:00 a 21:00 86.68 euros De 22:00 a 23:00 85.35 euros De 19:00 a 20:00 80.8 euros De 23:00 a 24:00 73.91 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 16 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 0.0 euros De 13:00 a 14:00 0.0 euros De 14:00 a 15:00 0.1 euros De 11:00 a 12:00 0.65 euros De 15:00 a 16:00 1.72 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 45.0 De 1:00 a 2:00 33.12 De 2:00 a 3:00 29.7 De 3:00 a 4:00 24.2 De 4:00 a 5:00 23.11 De 5:00 a 6:00 22.98 De 6:00 a 7:00 23.82 De 7:00 a 8:00 28.49 De 8:00 a 9:00 23.82 De 9:00 a 10:00 23.11 De 10:00 a 11:00 3.52 De 11:00 a 12:00 0.65 De 12:00 a 13:00 0.0 De 13:00 a 14:00 0.0 De 14:00 a 15:00 0.1 De 15:00 a 16:00 1.72 De 16:00 a 17:00 12.14 De 17:00 a 18:00 35.4 De 18:00 a 19:00 59.46 De 19:00 a 20:00 80.8 De 20:00 a 21:00 86.68 De 21:00 a 22:00 100.0 De 22:00 a 23:00 85.35 De 23:00 a 24:00 73.91

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 5,59%, lo que supone 382,3 toneladas más emitidas a la atmósfera, en contraste con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 64,75% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: