La demanda de energía en España del miércoles registró la cifra de 13.387.549 MWh con respecto a los 11.704.647 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 32.81 euros a 17.26 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 4 de febrero?
Para el miércoles, 4 de febrero de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 61,63 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 20:00 a 21:00
|61.63 euros
|De 19:00 a 20:00
|53.38 euros
|De 21:00 a 22:00
|41.63 euros
|De 18:00 a 19:00
|36.26 euros
|De 8:00 a 9:00
|35.02 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 4 de febrero?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 0,71 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 4:00 a 5:00
|0.71 euros
|De 5:00 a 6:00
|0.79 euros
|De 3:00 a 4:00
|1.89 euros
|De 1:00 a 2:00
|3.78 euros
|De 2:00 a 3:00
|3.78 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|8.03
|De 1:00 a 2:00
|3.78
|De 2:00 a 3:00
|3.78
|De 3:00 a 4:00
|1.89
|De 4:00 a 5:00
|0.71
|De 5:00 a 6:00
|0.79
|De 6:00 a 7:00
|9.44
|De 7:00 a 8:00
|33.75
|De 8:00 a 9:00
|35.02
|De 9:00 a 10:00
|30.29
|De 10:00 a 11:00
|9.75
|De 11:00 a 12:00
|4.64
|De 12:00 a 13:00
|3.78
|De 13:00 a 14:00
|3.78
|De 14:00 a 15:00
|3.78
|De 15:00 a 16:00
|3.78
|De 16:00 a 17:00
|6.61
|De 17:00 a 18:00
|22.85
|De 18:00 a 19:00
|36.26
|De 19:00 a 20:00
|53.38
|De 20:00 a 21:00
|61.63
|De 21:00 a 22:00
|41.63
|De 22:00 a 23:00
|28.97
|De 23:00 a 24:00
|5.97
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las alojamientos cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.