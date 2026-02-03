La demanda de energía en España del miércoles registró la cifra de 13.387.549 MWh con respecto a los 11.704.647 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 32.81 euros a 17.26 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 4 de febrero?

Para el miércoles, 4 de febrero de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 61,63 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 61.63 euros De 19:00 a 20:00 53.38 euros De 21:00 a 22:00 41.63 euros De 18:00 a 19:00 36.26 euros De 8:00 a 9:00 35.02 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 4 de febrero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 0,71 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 0.71 euros De 5:00 a 6:00 0.79 euros De 3:00 a 4:00 1.89 euros De 1:00 a 2:00 3.78 euros De 2:00 a 3:00 3.78 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 8.03 De 1:00 a 2:00 3.78 De 2:00 a 3:00 3.78 De 3:00 a 4:00 1.89 De 4:00 a 5:00 0.71 De 5:00 a 6:00 0.79 De 6:00 a 7:00 9.44 De 7:00 a 8:00 33.75 De 8:00 a 9:00 35.02 De 9:00 a 10:00 30.29 De 10:00 a 11:00 9.75 De 11:00 a 12:00 4.64 De 12:00 a 13:00 3.78 De 13:00 a 14:00 3.78 De 14:00 a 15:00 3.78 De 15:00 a 16:00 3.78 De 16:00 a 17:00 6.61 De 17:00 a 18:00 22.85 De 18:00 a 19:00 36.26 De 19:00 a 20:00 53.38 De 20:00 a 21:00 61.63 De 21:00 a 22:00 41.63 De 22:00 a 23:00 28.97 De 23:00 a 24:00 5.97

