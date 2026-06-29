Precio de la luz hoy en España: estas son las horas más baratas y más caras para ahorrar en la factura

El precio de la electricidad vuelve a convertirse en un factor clave para el bolsillo de millones de hogares este lunes 29 de junio. Aunque el coste medio del mercado regulado se mantiene en 0,1505 €/kWh, las diferencias entre las distintas franjas horarias son muy marcadas.

Con momentos en los que el precio supera el triple del registrado durante las horas más económicas. Conocer estos cambios puede ayudar a reducir el importe de la próxima factura.

La franja más barata del día se encuentra entre las 09:00 y las 10:00 horas, cuando el precio baja hasta 0,08098 €/kWh. En cambio, el coste alcanzará su máximo entre las 21:00 y las 22:00 horas, con un precio de 0,28231 €/kWh, más de tres veces superior al registrado durante las horas más económicas.

¿Cuáles son las mejores horas para consumir electricidad este lunes?

Los consumidores que tengan flexibilidad para utilizar electrodomésticos como la lavadora, el lavavajillas o el horno pueden aprovechar las primeras horas de la mañana para reducir el importe de su factura.

¿Cuáles son las mejores horas para consumir electricidad este lunes?

Entre los tramos más favorables destaca el comprendido entre las 09:00 y las 10:00 horas, con 0,08098 €/kWh. Además, distintas referencias muestran un precio especialmente bajo entre las 13:00 y las 14:00 horas.

Sin embargo, mientras una fuente refleja 0,075 €/kWh, otra plataforma comercial que redistribuye datos del mercado sitúa ese mismo periodo en 0,01994 €/kWh. Para los usuarios con tarifa regulada PVPC, el dato que debe tomarse como referencia es el publicado oficialmente por la CNMC.

¿Dónde consultar el precio oficial de la luz?

El precio oficial para los consumidores con tarifa regulada PVPC puede consultarse a través del comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que publica diariamente el término de energía correspondiente a cada hora del día.

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Asimismo, el portal de datos abiertos de la Administración General del Estado informa que los precios se actualizan cada jornada y que, a partir de las 21:00 horas, ya se encuentran disponibles las tarifas correspondientes al día siguiente.

De esta forma, los consumidores pueden planificar con antelación el uso de los aparatos eléctricos y optimizar su consumo para reducir el gasto energético.