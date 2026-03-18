Este jueves, 19 de marzo de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 25.22 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.213 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 84,7 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 10:00 a 11:00 de la mañana, con un precio de -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: