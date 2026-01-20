En esta noticia

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del miércoles registró hasta los 13.944.030 MWh con respecto a los 12.261.906 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 82.59 euros el MWh, unos 102.14 euros menos que en el día anterior de la semana.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 21 de enero?

A lo largo del miércoles, 21 de enero de 2026, las horas más costosas para el uso de la luz se encontrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 98,99 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

 Franja horaria Precio por MWh
De 20:00 a 21:00 98.99 euros 
De 7:00 a 8:00  97.86 euros 
De 8:00 a 9:00  97.66 euros 
De 19:00 a 20:00 95.13 euros 
De 21:00 a 22:00 94.92 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 21 de enero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 64,63 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 4:00 a 5:00 64.63 euros 
De 3:00 a 4:00  65.87 euros 
De 12:00 a 13:00  69.36 euros 
De 5:00 a 6:00  69.65 euros 
De 13:00 a 14:00  69.82 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:0087.26
De 1:00 a 2:0079.6
De 2:00 a 3:0073.66
De 3:00 a 4:0065.87
De 4:00 a 5:0064.63
De 5:00 a 6:0069.65
De 6:00 a 7:0088.36
De 7:00 a 8:0097.86
De 8:00 a 9:0097.66
De 9:00 a 10:0093.12
De 10:00 a 11:0087.42
De 11:00 a 12:0077.71
De 12:00 a 13:0069.36
De 13:00 a 14:0069.82
De 14:00 a 15:0076.47
De 15:00 a 16:0080.42
De 16:00 a 17:0080.7
De 17:00 a 18:0081.9
De 18:00 a 19:0084.63
De 19:00 a 20:0095.13
De 20:00 a 21:0098.99
De 21:00 a 22:0094.92
De 22:00 a 23:0090.02
De 23:00 a 24:0077.0
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 5,59%, lo que supone -420,6 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 53,92% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:

  • Eólica: 22,85%
  • Nuclear: 20,19%
  • Ciclo combinado: 20,05%
  • Solar fotovoltaica: 13,89 %
  • Congeneración: 5,84%
  • Hidráulica: 15,51%
  • Carbón: 0%
  • Térmica renovable: 1,31%
  • Solar térmica: 0,36 %
  • Fuel y gas: 0%