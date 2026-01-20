El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del miércoles registró hasta los 13.944.030 MWh con respecto a los 12.261.906 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 82.59 euros el MWh, unos 102.14 euros menos que en el día anterior de la semana.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 21 de enero?

A lo largo del miércoles, 21 de enero de 2026, las horas más costosas para el uso de la luz se encontrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 98,99 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 98.99 euros De 7:00 a 8:00 97.86 euros De 8:00 a 9:00 97.66 euros De 19:00 a 20:00 95.13 euros De 21:00 a 22:00 94.92 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 21 de enero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 64,63 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 64.63 euros De 3:00 a 4:00 65.87 euros De 12:00 a 13:00 69.36 euros De 5:00 a 6:00 69.65 euros De 13:00 a 14:00 69.82 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 87.26 De 1:00 a 2:00 79.6 De 2:00 a 3:00 73.66 De 3:00 a 4:00 65.87 De 4:00 a 5:00 64.63 De 5:00 a 6:00 69.65 De 6:00 a 7:00 88.36 De 7:00 a 8:00 97.86 De 8:00 a 9:00 97.66 De 9:00 a 10:00 93.12 De 10:00 a 11:00 87.42 De 11:00 a 12:00 77.71 De 12:00 a 13:00 69.36 De 13:00 a 14:00 69.82 De 14:00 a 15:00 76.47 De 15:00 a 16:00 80.42 De 16:00 a 17:00 80.7 De 17:00 a 18:00 81.9 De 18:00 a 19:00 84.63 De 19:00 a 20:00 95.13 De 20:00 a 21:00 98.99 De 21:00 a 22:00 94.92 De 22:00 a 23:00 90.02 De 23:00 a 24:00 77.0

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 5,59%, lo que supone -420,6 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 53,92% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: