El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del miércoles registró hasta los 13.944.030 MWh con respecto a los 12.261.906 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 82.59 euros el MWh, unos 102.14 euros menos que en el día anterior de la semana.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 21 de enero?
A lo largo del miércoles, 21 de enero de 2026, las horas más costosas para el uso de la luz se encontrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 98,99 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 20:00 a 21:00
|98.99 euros
|De 7:00 a 8:00
|97.86 euros
|De 8:00 a 9:00
|97.66 euros
|De 19:00 a 20:00
|95.13 euros
|De 21:00 a 22:00
|94.92 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 21 de enero?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 64,63 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 4:00 a 5:00
|64.63 euros
|De 3:00 a 4:00
|65.87 euros
|De 12:00 a 13:00
|69.36 euros
|De 5:00 a 6:00
|69.65 euros
|De 13:00 a 14:00
|69.82 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|87.26
|De 1:00 a 2:00
|79.6
|De 2:00 a 3:00
|73.66
|De 3:00 a 4:00
|65.87
|De 4:00 a 5:00
|64.63
|De 5:00 a 6:00
|69.65
|De 6:00 a 7:00
|88.36
|De 7:00 a 8:00
|97.86
|De 8:00 a 9:00
|97.66
|De 9:00 a 10:00
|93.12
|De 10:00 a 11:00
|87.42
|De 11:00 a 12:00
|77.71
|De 12:00 a 13:00
|69.36
|De 13:00 a 14:00
|69.82
|De 14:00 a 15:00
|76.47
|De 15:00 a 16:00
|80.42
|De 16:00 a 17:00
|80.7
|De 17:00 a 18:00
|81.9
|De 18:00 a 19:00
|84.63
|De 19:00 a 20:00
|95.13
|De 20:00 a 21:00
|98.99
|De 21:00 a 22:00
|94.92
|De 22:00 a 23:00
|90.02
|De 23:00 a 24:00
|77.0
Todas las fuentes de energía
Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 5,59%, lo que supone -420,6 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 53,92% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:
- Eólica: 22,85%
- Nuclear: 20,19%
- Ciclo combinado: 20,05%
- Solar fotovoltaica: 13,89 %
- Congeneración: 5,84%
- Hidráulica: 15,51%
- Carbón: 0%
- Térmica renovable: 1,31%
- Solar térmica: 0,36 %
- Fuel y gas: 0%