La demanda de energía en España del miércoles registró hasta los 11.542.702 MWh con respecto a los 10.076.401 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 66.65 euros a 28.69 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 12 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 71,51 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 71.51 euros De 21:00 a 22:00 71.03 euros De 8:00 a 9:00 60.0 euros De 19:00 a 20:00 59.0 euros De 22:00 a 23:00 55.0 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 12 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 11:00 a 12:00 0.01 euros De 14:00 a 15:00 0.65 euros De 13:00 a 14:00 1.0 euros De 12:00 a 13:00 1.72 euros De 15:00 a 16:00 2.41 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 50.0 De 1:00 a 2:00 24.93 De 2:00 a 3:00 17.65 De 3:00 a 4:00 14.54 De 4:00 a 5:00 9.89 De 5:00 a 6:00 14.0 De 6:00 a 7:00 20.79 De 7:00 a 8:00 52.0 De 8:00 a 9:00 60.0 De 9:00 a 10:00 23.83 De 10:00 a 11:00 3.52 De 11:00 a 12:00 0.01 De 12:00 a 13:00 1.72 De 13:00 a 14:00 1.0 De 14:00 a 15:00 0.65 De 15:00 a 16:00 2.41 De 16:00 a 17:00 6.78 De 17:00 a 18:00 31.62 De 18:00 a 19:00 51.68 De 19:00 a 20:00 59.0 De 20:00 a 21:00 71.51 De 21:00 a 22:00 71.03 De 22:00 a 23:00 55.0 De 23:00 a 24:00 45.0

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

Controla la temperatura de tu casa: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura excesivamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.

Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.

Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.

Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz del sol y bajar la necesidad de encender lasluces artificiales.

Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.

No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso cuando están apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.

