El Congreso defiende a las inmobiliarias y frena la propuesta para controlar los algoritmos de los portales de vivienda.

El pleno del Congreso de España ha rechazado este miércoles una iniciativa de Sumar dirigida a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervise el impacto de los algoritmos de los portales inmobiliarios en el mercado de la vivienda para impedir que su funcionamiento provoque un aumento sistemático de los precios.

La proposición no de ley, que se debatió el martes, ha sido rechazada por 170 votos a favor (PSOE, ERC, Bildu, PNV, Podemos y BNG), 175 en contra en contra (PP, Vox y Junts) y una abstención.

Aunque la iniciativa de la diputada Tesh Sidi instaba al Gobierno a establecer normas sobre el diseño de los algoritmos que posicionan los anuncios de viviendas en los portales inmobiliarios, el texto final que se ha votado estaba pactado con el PSOE y se dirigía a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en el Reglamento Europeo de Servicios Digitales para las plataformas inmobiliarias.

Esto suponía asegurar que la CNMC cumple sus funciones de supervisión, lo cual no está ocurriendo, porque para ello hay que habilitar a este organismo y el Gobierno no tiene mayoría en el Congreso para aprobar la ley que lo permite.

“Tenemos un vigilante sin placa. Es urgente dotar a la CNMC de esa habilitación legal que le permita vigilar y sancionar a los portales”, dijo ayer durante el debate la portavoz del PNV Idoia Sagastizabal, al tiempo que reconocía que el “obstáculo es la fragmentación parlamentaria”.

No obstante, el representante del PP Mario Cortés criticó que el Gobierno lleve “más de dos años sin dar competencias a la CNMC” para supervisar los algoritmos de los portales inmobiliarios, mientras que Carlos Hernández Quero, de Vox, incidió en que el problema de la vivienda en España “no es el orden de los anuncios en Idealista, sino que no hay pisos en oferta”.

Por su parte, la parlamentaria de Junts Marta Madrenas dijo coincidir en el diagnóstico de la iniciativa, pero explicó que su partido no la apoya porque “duplica lo regulado desde Europa, recentraliza competencias catalanas y no resuelve el problema”.

Con información de EFE