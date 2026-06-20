En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este sábado, 20 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 73.394,31 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,8% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esta tendencia indica que ambos han tenido un crecimiento sostenido, reflejando un aumento en su valor.

La cotización de Bitcoin presenta un sesgo bajista: en la última semana cayó un 4,58% y en el último año acumula un descenso del 43,95%, reflejando una rentabilidad negativa marcada y un entorno de alta volatilidad que ha erosionado el retorno para los inversores en el periodo considerado.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 24.10%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 35.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.749,8 euros.