En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este sábado, 20 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,31 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,9% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que la demanda por Ripple está en aumento, impulsando su valor frente al euro.

Ripple ha tenido una evolución negativa: su precio cayó -8.55% en la última semana y -51.84% en el último año, reflejando una rentabilidad acumulada adversa para los tenedores en esos plazos y una tendencia bajista persistente.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 43.63%, es menor que la volatilidad anual del 55.99%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.