El Gobierno avanza en una nueva reforma del sistema de ayudas al alquiler con el objetivo de ampliar su alcance y corregir limitaciones detectadas en los últimos años. Según fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se estudia una actualización del bono de alquiler joven junto con cambios en los criterios de acceso que podrían beneficiar a millones de inquilinos en todo el país. La iniciativa se encuentra en fase de análisis técnico y diálogo con las comunidades autónomas, responsables de la gestión de estas ayudas. Desde el Ejecutivo señalan que el actual esquema presenta desigualdades territoriales y dificultades en la tramitación, lo que ha dejado fuera a una parte significativa de potenciales beneficiarios. Entre las principales modificaciones en estudio se encuentra la ampliación del bono de alquiler joven, una de las medidas estrella del paquete de vivienda impulsado en los últimos años. Fuentes oficiales apuntan a una posible flexibilización de los límites de ingresos, con el objetivo de incluir a jóvenes trabajadores que actualmente quedan excluidos pese a enfrentar dificultades para acceder a la vivienda. Además, el Ejecutivo evalúa revisar los topes máximos de renta del alquiler subvencionable, que en muchos casos han quedado desactualizados frente al incremento de precios registrado en grandes ciudades. Informes internos del Ministerio reconocen que el desfase entre los límites fijados y los precios reales ha reducido el impacto de la ayuda en zonas tensionadas. Por otro lado, se analiza simplificar los procesos administrativos. Datos recogidos por organismos públicos y reflejados en distintos informes sectoriales muestran que los retrasos en la concesión han sido uno de los principales problemas del sistema actual. La intención oficial es avanzar hacia procedimientos más ágiles y homogéneos en todo el territorio. La reforma apunta principalmente a jóvenes, familias con ingresos medios y sectores que, sin encontrarse en situación de vulnerabilidad extrema, destinan una parte elevada de sus ingresos al pago del alquiler. Según estudios del Banco de España y del propio Ministerio, el esfuerzo financiero de los inquilinos ha crecido de forma sostenida en la última década: pasó de niveles cercanos al 30% de los ingresos a situarse actualmente en torno al 35%–40%, con incrementos de entre 5 y 10 puntos porcentuales, y con casos que superan el 40% en grandes ciudades. También podrían verse beneficiados trabajadores con contratos temporales o ingresos variables, ya que se estudia introducir criterios más flexibles que tengan en cuenta la realidad laboral actual. Este enfoque busca adaptar las ayudas a un mercado de trabajo menos estable que el que existía cuando se diseñaron las primeras políticas de vivienda. En paralelo, fuentes del sector inmobiliario consultadas por medios como El País y El Mundo coinciden en que cualquier ampliación de ayudas deberá ir acompañada de medidas que incrementen la oferta de vivienda, para evitar que el aumento de la demanda subvencionada presione aún más los precios. El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma se enmarca dentro de una estrategia más amplia que incluye incentivos a la construcción y movilización de vivienda vacía.