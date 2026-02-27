En España, al momento del fallecimiento de una persona, sus bienes, derechos y deudas se integran en el proceso de herencia. En este sentido, las cuentas bancarias no constituyen una excepción. Si los familiares no actúan con celeridad, pueden enfrentar consecuencias imprevistas, que van desde comisiones hasta la pérdida de fondos o la herencia de deudas que no les corresponden. Numerosas personas ignoran lo que sucede con una cuenta bancaria tras el deceso del titular. La normativa es precisa, pero requiere una gestión meticulosa y la documentación pertinente para que los herederos puedan salvaguardar su patrimonio y evitar sanciones. Una vez confirmada la existencia de cuentas, se debe notificar el fallecimiento al banco lo antes posible. Para este trámite es imprescindible presentar el certificado de defunción y la documentación que acredite el vínculo legal con el fallecido: testamento o declaración de herederos. La primera acción recomendada es comprobar si el fallecido tenía cuentas activas, ya que no siempre existe información directa. Para ello, los herederos pueden acudir a la Administración Tributaria, que dispone de datos facilitados por las entidades financieras. Esta consulta permite verificar si existen depósitos, deudas pendientes o cuentas inactivas a nombre del fallecido. Posteriormente, es recomendable cerrar las cuentas abiertas si no se utilizarán, ya que muchas entidades aplican comisiones de mantenimiento mensuales que pueden seguir acumulándose y generar saldos negativos, lo cual afecta directamente a los herederos. La Agencia Tributaria cuenta con un canal específico destinado a gestionar estos casos, con el fin de prevenir que el patrimonio se encuentre en estado de abandono. No notificar al banco ni gestionar adecuadamente la cuenta bancaria de una persona fallecida puede generar diversos inconvenientes: En España, las deudas del fallecido no se cancelan automáticamente tras su muerte. Los herederos pueden elegir entre tres opciones: Elegir la mejor opción requiere conocer con precisión el patrimonio del fallecido. Por eso es clave solicitar el inventario de bienes y deudas y contar con asesoramiento legal antes de aceptar o rechazar una herencia.