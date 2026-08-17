Las bajas laborales de los autónomos están sometidas a un sistema de control por parte de la Seguridad Social y de las mutuas colaboradoras. La incapacidad temporal cubre los casos en los que una enfermedad o un accidente impiden trabajar mientras existe asistencia sanitaria. La ley no establece un número máximo de bajas médicas que un autónomo pueda solicitar durante un año.

La regulación sí contempla mecanismos para comprobar cada proceso de incapacidad temporal. La prestación se reconoce cuando se cumplen los requisitos médicos y administrativos y se mantiene durante el tiempo que dure la situación protegida. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la cobertura se gestiona normalmente mediante una mutua colaboradora con la Seguridad Social.

Los autónomos pueden tener varias bajas médicas durante el año

La normativa de Seguridad Social para autónomos no fija dos bajas como límite anual. Un trabajador por cuenta propia puede volver a encontrarse en situación de incapacidad temporal cuando existe una nueva enfermedad o accidente que le impide desarrollar su actividad y se cumplen las condiciones exigidas.

La ley sí regula las denominadas recaídas. Se considera que existe una recaída cuando se produce una nueva baja por la misma o una patología similar dentro de los 180 días naturales siguientes al alta médica anterior. Estos periodos se tienen en cuenta para calcular la duración máxima de la incapacidad temporal.

Una incapacidad temporal por enfermedad común o accidente puede alcanzar una duración máxima de 365 días. Cuando se prevé que durante otros 180 días puede producirse la recuperación, la situación puede prorrogarse. El cómputo tiene en cuenta determinadas recaídas del mismo proceso.

Confirmado por el Gobierno | Los autónomos que pidan más de dos bajas laborales por año estarán bajo la lupa de la Seguridad Social. ChatGPT

¿La Seguridad Social controla a quienes acumulan varias bajas?

La existencia de varias bajas no implica por sí misma que un autónomo haya cometido una irregularidad. Cada proceso debe estar respaldado por la correspondiente situación de incapacidad temporal y seguir el procedimiento establecido para el reconocimiento y el pago de la prestación.

Los autónomos deben presentar la documentación exigida para cobrar la prestación por incapacidad temporal. Entre ella figura la solicitud de pago directo, el parte de baja, la acreditación de estar al corriente de las cuotas y la declaración de actividad cuando corresponda. La Seguridad Social establece también obligaciones específicas durante la situación de baja.

En este sistema intervienen tanto el INSS como las mutuas colaboradoras. Dependiendo de la cobertura y de las circunstancias del proceso, una u otra entidad puede asumir la gestión y el pago. La normativa actual establece que los autónomos deben formalizar la cobertura de incapacidad temporal con una mutua colaboradora en los términos previstos por el régimen especial.

Qué ocurre cuando hay una nueva baja tras recibir el alta

Una nueva baja puede abrir un nuevo proceso cuando responde a una situación médica diferente. Cuando existe una recaída por la misma o similar patología dentro del periodo previsto por la ley, se aplican las reglas específicas de la incapacidad temporal y del cómputo de su duración.

Además, los autónomos tienen obligaciones administrativas mientras están de baja. La Seguridad Social exige presentar una declaración de situación de la actividad dentro del plazo establecido. El organismo explica que esta declaración permite comprobar qué ocurre con el negocio durante la incapacidad temporal. Su presentación fuera del plazo puede tener consecuencias sobre la prestación.

El sistema de control, por tanto, no se activa por alcanzar una cifra concreta de bajas médicas. Las reglas se centran en acreditar la situación de incapacidad, gestionar correctamente cada proceso y cumplir las obligaciones relacionadas con la prestación. La legislación vigente no recoge una disposición que suspenda o revise automáticamente la baja de un autónomo por superar dos procesos en un mismo año.