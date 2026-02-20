La Agencia Tributaria publica anualmente la conocida como lista de grandes deudores, un registro público que incluye a personas físicas y jurídicas con deudas tributarias elevadas pendientes de pago. La medida está regulada por ley y forma parte de las herramientas de transparencia y lucha contra el fraude fiscal en España. Sin embargo, figurar en este listado no implica automáticamente la suspensión general de cuentas bancarias. Las actuaciones de embargo o medidas cautelares solo pueden adoptarse dentro de un procedimiento administrativo formal y con las garantías previstas en la Ley General Tributaria. La lista pública está regulada en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003 General Tributaria y recoge a quienes mantienen deudas o sanciones tributarias superiores a 600.000 euros que no hayan sido abonadas en período voluntario. El listado se publica en la sede electrónica de la Agencia Tributaria e incluye nombre o razón social y el importe pendiente. La inclusión no es discrecional, sino que responde exclusivamente al umbral legal establecido. El embargo de cuentas no se produce por figurar en la lista, sino cuando la deuda entra en fase ejecutiva y se inicia el procedimiento de apremio. En ese momento, la Agencia Tributaria puede ordenar a las entidades financieras la retención de fondos hasta cubrir el importe adeudado. La actuación debe estar notificada y ajustarse a los artículos 162 y siguientes de la Ley General Tributaria. Las entidades bloquean el saldo necesario para cubrir la deuda, pero no supone necesariamente la cancelación total de productos financieros. Cualquier contribuyente puede consultar su situación accediendo a la sede electrónica de la Agencia Tributaria mediante certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve. En el apartado de Deudas y pagos es posible comprobar si existen deudas en período voluntario o ejecutivo, así como descargar notificaciones y verificar si hay procedimientos abiertos. En caso de recibir una notificación, el contribuyente puede: Actuar con rapidez puede evitar recargos adicionales y la ejecución de embargos posteriores. La publicación del listado de grandes deudores es una medida de transparencia fiscal prevista por ley. No supone por sí misma la suspensión automática de cuentas ni la paralización inmediata de tarjetas. Las medidas cautelares y embargos requieren procedimiento administrativo previo y deben estar debidamente motivadas. La Agencia Tributaria actúa conforme a los mecanismos establecidos en la normativa vigente para garantizar el cobro de deudas tributarias.