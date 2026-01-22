ADAMUZ (ESPAÑA), 19/01/2026.- Captura de imágenes áreas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que al menos 39 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España. EFE/ Captura de vídeo de la Guardia Civil // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se consolida como uno de los siniestros más graves registrados en la red ferroviaria española en los últimos años. El operativo de emergencia sigue activo en la zona mientras avanzan las tareas de identificación y entrega de los cuerpos a las familias. Hasta el momento, el número de muertos en el accidente ferroviario de Adamuz asciende ya a 45.

Según información confirmada por la agencia EFE, el balance de víctimas mortales volvió a modificarse este jueves tras nuevos hallazgos en el lugar del siniestro. Los trabajos de los equipos de rescate y criminalística permitieron localizar a las últimas personas que figuraban como desaparecidas.

La magnitud del accidente ha obligado a desplegar un amplio dispositivo coordinado entre la Guardia Civil, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y equipos especializados llegados desde varias provincias andaluzas, con apoyo psicológico a los familiares de las víctimas.

Vagón del tren Iryio siniestrado en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo. La Guardia Civil está centrada ahora en analizar el vagón seis del tren Iryo, el primero que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba). El número de víctimas mortales en el accidente se eleva ya a 41.

Hallazgo de los últimos cuerpos en el accidente ferroviario de Adamuz

“El número de muertos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) asciende ya a 45, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado este jueves otros dos cadáveres”, informaron fuentes del operativo a EFE.

Ambos cuerpos fueron localizados en uno de los trenes implicados. “Ambos cuerpos sin vida han aparecido debajo del tren Alvia”, señalaron las mismas fuentes oficiales.

Con este hallazgo se completa la búsqueda de desaparecidos. “Se trata de los dos últimos desaparecidos que quedaban por localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares”, añadieron desde el dispositivo de emergencia.

Identificación de las víctimas y trabajo forense en Córdoba

Las tareas de identificación avanzaron de forma intensiva tras el accidente ferroviario de Adamuz. “Respecto a los 43 fallecidos antes de que aparecieran estos dos últimos cadáveres, el servicio de criminalística de la Guardia Civil los ha identificado a todos”, indicaron fuentes oficiales a EFE.

La identificación se realizó mediante distintos métodos. “Todas las víctimas menos una han sido identificadas a través de huellas dactilares”, mientras que “de forma complementaria, y por el momento, se ha identificado también a través de muestras de ADN a 23 de ellas”, según informó el Centro Integrado de Datos.

Además, “una última víctima únicamente ha sido identificada a través del ADN”, precisaron las fuentes. Desde el domingo y hasta este jueves a las dos de la tarde, “el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba ha realizado la autopsia a 43 personas”.

Perfil de las víctimas y denuncias presentadas

Las denuncias por desaparición permiten trazar el perfil de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. “De las 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, la mayoría son de ciudadanos españoles, excepto tres que son de ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania”.

Entre las denuncias también figura un menor. “Y entre esas mismas denuncias, hay una que corresponde a un menor de edad”, detallaron las fuentes. En cuanto al sexo de las víctimas, “22 corresponden a mujeres y 23 a hombres”.

Las denuncias se presentaron en varias provincias. “Las denuncias han sido presentadas en las comandancias de Madrid (2), Málaga (1), Córdoba (26), Sevilla-Córdoba (1), Huelva-Córdoba (10) y Huelva (5)”.

Trenes implicados y entrega de los cuerpos a las familias

Del total de fallecidos, la mayoría viajaba en uno de los trenes. “En el momento del levantamiento, 39 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; mientras que otras seis estaban en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga”.

Una grúa trabaja en el vagón 8 del tren Iryo, el último vagón que chocó al descarrilar contra el Alvia que se dirigía a Huelva. El vagón ha sido trasladado por grandes camiones a una finca aledaña a las vías donde se está revisando por empleados de Iryo y se están retirando las pertenencias de los ocupantes que aún quedan en el interior, este miércoles en Adamuz (Córdoba).

Una vez completada la identificación, se activó el protocolo con las familias. “Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro”.

Según confirmaron las autoridades, “todas las familias han sido ya informadas del fallecimiento de sus allegados por parte de la Guardia Civil acompañada de equipos de psicólogos”. Hasta ahora, “se han entregado 39 cuerpos a las familias”.