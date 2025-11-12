El Banco de España emitió una advertencia dirigida a todos los usuarios del sistema financiero: los bancos tienen la facultad de bloquear cuentas si los titulares no cumplen con ciertos requisitos establecidos por la normativa contra el blanqueo de capitales.

La medida, según el organismo, busca reforzar la seguridad del sistema bancario y evitar el uso indebido de fondos.

De acuerdo con el BdE, las entidades deben conocer la identidad y el origen del dinero de sus clientes. En este sentido, cada usuario está obligado a presentar la documentación que acredite su identidad y justifique el origen de los fondos depositados.

La falta de entrega de estos datos puede derivar en el bloqueo temporal de la cuenta, hasta que la información requerida sea presentada y validada.

¿Qué documentación deben presentar los clientes?

Las entidades financieras están obligadas a solicitar una serie de documentos que permiten verificar la identidad de los titulares y cotitulares de una cuenta.

Entre ellos se incluyen el Documento Nacional de Identidad, el justificante de domicilio y, en algunos casos, documentación sobre la actividad laboral o empresarial que respalde el origen de los ingresos.

Si un cliente se niega a proporcionar esta información, el banco puede restringir el acceso a su cuenta y suspender cualquier tipo de operación.

La medida también puede aplicarse en casos donde existan discrepancias entre cotitulares o herederos, cuando las instrucciones que brindan son contradictorias. En tales situaciones, la entidad tiene derecho a paralizar los movimientos hasta que se resuelva el conflicto o haya intervención judicial.

¿Cómo recuperar el acceso a una cuenta bloqueada?

El Banco de España aclaró que el bloqueo de una cuenta no implica necesariamente su cierre definitivo. En la mayoría de los casos, se trata de una restricción temporal que puede levantarse una vez que el cliente entrega la documentación requerida.

El proceso suele completarse en pocos días, siempre que no existan irregularidades adicionales.

En los casos donde el bloqueo responda a disputas entre cotitulares, la solución dependerá de que las partes alcancen un acuerdo o de la decisión de un tribunal.

El organismo subraya que estas acciones no son arbitrarias, sino medidas reguladas que buscan proteger tanto al usuario como a la estabilidad del sistema financiero nacional.