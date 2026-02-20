En España, los individuos mayores de 65 años son considerados uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. Por esta razón, organismos, empresas y bancos como CaixaBank proporcionan una serie de beneficios con el objetivo de facilitar los trámites que muchos de ellos deben llevar a cabo diariamente. Es importante señalar que CaixaBank se destaca como una de las entidades con el mayor número de clientes en España. Su trayectoria y atención personalizada, especialmente hacia los mayores de edad, han permitido que esta institución bancaria ocupe una posición privilegiada. ¿Cuáles son las ventajas, beneficios y servicios que ofrece a las personas mayores? El programa CaixaBank Senior está diseñado para ofrecer una variedad de servicios y productos a personas mayores de 65 años. Este programa incluye un gestor sénior especializado, quien se dedica exclusivamente a atender las necesidades de este segmento de clientes, respaldado por más de 2000 asesores expertos. Asimismo, el banco ofrece un horario ampliado con caja sin restricciones, un beneficio que no es común en otras entidades financieras. Por otro lado, La Caixa proporciona un adelanto en el calendario de pagos de las pensiones, que normalmente se realiza el día 24 de cada mes. Además, ofrece un número de atención al cliente exclusivo para este colectivo: 900 365 065. Entre las propuestas que CaixaBank Seniors tiene para los mayores de 65 años se encuentran las siguientes: La Renta Vitalicia es uno de los servicios más destacados. Desde la entidad se indica que se trata de un “producto destinado a clientes que dispongan de un capital y deseen planificar la transmisión de patrimonio a sus herederos, así como complementar su pensión con ingresos mensuales”. En cuanto a MyCard Seniors, este servicio presenta tres características relevantes para las personas mayores: El servicio MyBox Protección Senior ofrece protección personal y bienestar las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando seguridad tanto dentro como fuera del hogar ante cualquier situación de emergencia, gracias a su avanzada tecnología y diseño de alta relojería. Por su parte, MyBox Salud Senior está destinado a asegurados de entre 63 y 84 años que deseen disfrutar de su mejor etapa con óptima salud, brindando coberturas completas. Finalmente, el Seguro MyBox Decesos Seniors (prima única) o MyBox Decesos Seniors Flexible (pago en 36 mensualidades) facilita a los familiares la gestión de trámites y decisiones en el momento de la defunción de un ser querido, como lo informa la entidad.