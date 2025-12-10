Buenas noticias para los jubilados: la hucha de las pensiones cierra con más de 14.000 millones de euros y el Gobierno celebra un colchón récord.

El fondo de reserva de la Seguridad Social, la denominada “hucha de las pensiones”, cerrará este año por encima de los 14.000 millones de euros, el nivel más alto desde diciembre de 2017.

Según ha detallado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 30 de noviembre el valor del fondo era de 13.684 millones, de los que el grueso provienen del MEI, una sobrecotización finalista aprobada en la última reforma de las pensiones y que va subiendo cada año para dotar este fondo de cara a la jubilación de la generación del “baby boom”.

Solo este año el fondo ha recibido dotaciones por 4307 millones, de los que 3970 provienen del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y 319 de rendimientos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La hucha de las pensiones cierra con más de 14.000 millones de euros

Solo este año el fondo ha recibido dotaciones por 4307 millones, de los que 3970 provienen del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y 319 de rendimientos, mientras que los 17,75 millones restantes son dotaciones de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

Desde el 1 de enero de 2023 que entró en vigor el MEI, las aportaciones efectuadas suman 9764 millones.

El fondo de reserva está materializado en deuda pública española casi en su totalidad.

Buenas noticias para los jubilados: la hucha de las pensiones cierra con más de 14.000 millones de euros y el Gobierno celebra un colchón récord.

Los datos se han trasladado en la reunión del comité de gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social donde el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha puesto en valor que el fondo es “la expresión más clara del reforzamiento del sistema de Seguridad Social y es una garantía más con la que afrontar los retos demográficos futuros”.

Fuente: EFE