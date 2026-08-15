Inauguran un túnel fundamental que enlazará la ciudad con el resto del país tras un año de obras

El Ayuntamiento de Madrid ha establecido una fecha definitiva para la reapertura del túnel A-5, igualmente conocido como túnel 5, una infraestructura estratégica que establecerá una conexión entre la capital y el resto del país a través de la red viaria nacional.

De acuerdo a lo anunciado por Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, las labores de excavación del nuevo túnel se encuentran prácticamente terminadas y se prevé que la apertura al tráfico se lleve a cabo entre finales de octubre y principios de noviembre de 2026, tras la finalización del año de obras intensivas.

Tras un año de obras, abrirán un túnel clave que conectará la ciudad con el resto del país. (Fuente: Ayuntamiento de Madrid)

Inicio de las obras para abrir el túnel en Madrid

Este túnel fundamental, que establece la conexión entre la A-5 y la M-30 bajo la avenida de Portugal en dirección a la entrada de la ciudad, forma parte de un ambicioso proyecto de soterramiento de la A-5 y la creación del Paseo Verde del Suroeste.

Las obras dieron comienzo con un corte temporal en julio de 2025, concretamente desde el viernes 18 de julio hasta finales de agosto de ese mismo año, durante el cual se llevó a cabo la construcción de la solera o losa inferior y las canalizaciones de servicios, con el fin de facilitar la futura conexión del nuevo túnel con el existente de la M-30. Posteriormente, se procedió a la rehabilitación de la rampa existente.

Tras un año de obras, abrirán un túnel clave que conectará la ciudad con el resto del país. (Fuente: Ayuntamiento de Madrid)

Desvíos de tráfico por las obras

Durante estos trabajos, el tráfico en dirección a Madrid se desvía por el paseo de Extremadura hacia los túneles de la avenida del Manzanares o, en superficie, por la avenida de Valladolid hasta el Puente de los Franceses.

En todo momento se mantiene abierta la salida desde los túneles de M-30 hacia la A-5 en sentido Badajoz. Por tal motivo, Carabante expresó sus disculpas a los vecinos por las incidencias excepcionales, tales como los cortes de internet provocados por una ruptura accidental de fibra durante las obras y ha afirmado que el Consistorio colabora con las operadoras para evitar nuevos inconvenientes en esta fase final.

Los beneficios del nuevo túnel: más velocidad, seguridad reforzada y mejor conectividad

Una vez inaugurado, el nuevo túnel A-5 Madrid transformará de manera notable la movilidad en el suroeste de la capital. La A-5 registraba un tráfico diario de 80.000 vehículos; con el soterramiento, el tránsito en superficie disminuirá en un 90%, así como las emisiones contaminantes.

Este proyecto recupera el espacio urbano para los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, separándolos de Campamento y Casa de Campo (distrito de Moncloa-Aravaca). Además, permite la continuidad del bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal hasta la avenida del Padre Piquer a lo largo de un trayecto de 3,2 kilómetros.