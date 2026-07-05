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El precio medio de la luz para el lunes, 6 de julio de 2026 en España será de 100.55 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 5.758 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 6 de julio?
Para el lunes, 6 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 159,76 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|159.76 euros
|De 22:00 a 23:00
|155.39 euros
|De 23:00 a 24:00
|147.8 euros
|De 20:00 a 21:00
|141.24 euros
|De 6:00 a 7:00
|138.36 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 6 de julio?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 17,68 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|17.68 euros
|De 13:00 a 14:00
|31.79 euros
|De 11:00 a 12:00
|34.3 euros
|De 14:00 a 15:00
|38.96 euros
|De 15:00 a 16:00
|41.02 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|131.54
|De 1:00 a 2:00
|126.91
|De 2:00 a 3:00
|127.3
|De 3:00 a 4:00
|129.27
|De 4:00 a 5:00
|130.67
|De 5:00 a 6:00
|133.3
|De 6:00 a 7:00
|138.36
|De 7:00 a 8:00
|137.36
|De 8:00 a 9:00
|112.88
|De 9:00 a 10:00
|84.55
|De 10:00 a 11:00
|54.44
|De 11:00 a 12:00
|34.3
|De 12:00 a 13:00
|17.68
|De 13:00 a 14:00
|31.79
|De 14:00 a 15:00
|38.96
|De 15:00 a 16:00
|41.02
|De 16:00 a 17:00
|56.45
|De 17:00 a 18:00
|70.26
|De 18:00 a 19:00
|89.89
|De 19:00 a 20:00
|122.17
|De 20:00 a 21:00
|141.24
|De 21:00 a 22:00
|159.76
|De 22:00 a 23:00
|155.39
|De 23:00 a 24:00
|147.8
Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen
Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:
- Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
- Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
- Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
- Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.