El precio medio de la luz para el lunes, 6 de julio de 2026 en España será de 100.55 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 5.758 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 6 de julio?

Para el lunes, 6 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 159,76 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 159.76 euros De 22:00 a 23:00 155.39 euros De 23:00 a 24:00 147.8 euros De 20:00 a 21:00 141.24 euros De 6:00 a 7:00 138.36 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 6 de julio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 17,68 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 17.68 euros De 13:00 a 14:00 31.79 euros De 11:00 a 12:00 34.3 euros De 14:00 a 15:00 38.96 euros De 15:00 a 16:00 41.02 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 131.54 De 1:00 a 2:00 126.91 De 2:00 a 3:00 127.3 De 3:00 a 4:00 129.27 De 4:00 a 5:00 130.67 De 5:00 a 6:00 133.3 De 6:00 a 7:00 138.36 De 7:00 a 8:00 137.36 De 8:00 a 9:00 112.88 De 9:00 a 10:00 84.55 De 10:00 a 11:00 54.44 De 11:00 a 12:00 34.3 De 12:00 a 13:00 17.68 De 13:00 a 14:00 31.79 De 14:00 a 15:00 38.96 De 15:00 a 16:00 41.02 De 16:00 a 17:00 56.45 De 17:00 a 18:00 70.26 De 18:00 a 19:00 89.89 De 19:00 a 20:00 122.17 De 20:00 a 21:00 141.24 De 21:00 a 22:00 159.76 De 22:00 a 23:00 155.39 De 23:00 a 24:00 147.8

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: