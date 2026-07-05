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El precio medio de la luz para el lunes, 6 de julio de 2026 en España será de 100.55 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 5.758 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 6 de julio?

Para el lunes, 6 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 159,76 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 21:00 a 22:00 159.76 euros 
De 22:00 a 23:00  155.39 euros 
De 23:00 a 24:00  147.8 euros 
De 20:00 a 21:00 141.24 euros 
De 6:00 a 7:00 138.36 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 6 de julio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 17,68 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 12:00 a 13:00 17.68 euros 
De 13:00 a 14:00  31.79 euros 
De 11:00 a 12:00  34.3 euros 
De 14:00 a 15:00  38.96 euros 
De 15:00 a 16:00  41.02 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00131.54
De 1:00 a 2:00126.91
De 2:00 a 3:00127.3
De 3:00 a 4:00129.27
De 4:00 a 5:00130.67
De 5:00 a 6:00133.3
De 6:00 a 7:00138.36
De 7:00 a 8:00137.36
De 8:00 a 9:00112.88
De 9:00 a 10:0084.55
De 10:00 a 11:0054.44
De 11:00 a 12:0034.3
De 12:00 a 13:0017.68
De 13:00 a 14:0031.79
De 14:00 a 15:0038.96
De 15:00 a 16:0041.02
De 16:00 a 17:0056.45
De 17:00 a 18:0070.26
De 18:00 a 19:0089.89
De 19:00 a 20:00122.17
De 20:00 a 21:00141.24
De 21:00 a 22:00159.76
De 22:00 a 23:00155.39
De 23:00 a 24:00147.8
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:

  • Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
  • Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
  • Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
  • Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.