La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este viernes, 28 de noviembre de 2025 en España es de 2,54 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,63%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la criptomoneda Ripple ha mostrado un cambio positivo del 7.68%, lo que sugiere un repunte en su cotización a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -1.77%, indicando que, a pesar de la reciente recuperación, su rentabilidad general ha sido desfavorable en el periodo anual. Esta dualidad en la evolución de su precio refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 58.63%, lo que es menor que la volatilidad anual del 82.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.