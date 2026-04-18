Este sábado, 18 de abril de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,69 euros. El valor de apertura refleja una variación del 446,72284 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 5.16% en la última semana, lo que sugiere un leve repunte en el interés y la demanda por parte de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama anual, se destaca una variación negativa del -55.96%, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, Ripple ha enfrentado desafíos significativos en el mercado a lo largo del año. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente a las criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso por parte de los inversores. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 39.77%, lo que es menor que la volatilidad anual del 59.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.