Este sábado, 18 de abril de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 89.511,06 euros, cifra que refleja una variación del -1,5% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 2.93%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -34.31%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin ha enfrentado un descenso significativo en su cotización a lo largo de 12 meses. Esta combinación de datos refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la incertidumbre que lo rodea. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 33.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.56%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.