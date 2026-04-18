La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este sábado, 18 de abril de 2026 en España es de 526,25 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,59%. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere que el interés y la demanda por esta criptomoneda están en aumento. La tendencia positiva indica un posible crecimiento en el valor de Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más inversores en el futuro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 2.78%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -23.15%, indicando que, a pesar de la reciente alza, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 32.15%, es menor que la volatilidad anual del 54.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.