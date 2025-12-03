En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este miércoles, 3 de diciembre de 2025 en España es de 2,53 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,3%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

La criptomoneda Ripple ha mostrado una evolución relativamente estable en su cotización, con un cambio del 0.2% en la última semana, lo que indica una ligera fluctuación en su valor. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más sutil, con un incremento del 0.02%, reflejando una rentabilidad limitada para los inversores. Esta estabilidad puede ser vista como un signo de madurez en el mercado, aunque también sugiere que Ripple no ha experimentado grandes movimientos que puedan atraer a los inversores en busca de altos rendimientos.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 57.11%, lo que es menor que la volatilidad anual del 82.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.