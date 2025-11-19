En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este miércoles, 19 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 2,38 euros, cifra que refleja una variación del -7,32% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que la demanda ha aumentado, lo que sugiere un interés creciente en estas criptomonedas y divisas.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -8.79% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, la variación ha sido del -2.65%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mantenido una relativa estabilidad en un horizonte temporal más amplio. Esta combinación de resultados sugiere que, aunque Ripple enfrenta desafíos en el corto plazo, su rentabilidad a largo plazo podría ser más favorable si se considera su desempeño anual.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 47.46%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 82.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.