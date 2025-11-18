En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este martes, 18 de noviembre de 2025 en España es de 2,57 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,47%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría atraer más inversores.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -4.78% en la última semana, lo que refleja cierta volatilidad a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento del 9.57%, lo que indica una tendencia positiva a largo plazo y su potencial como inversión en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 30.98%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 81.93%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.