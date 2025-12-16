En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este martes, 16 de diciembre de 2025, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,27 euros. El valor de apertura refleja una variación del -147,45258 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un descenso del -4.6% en la última semana, lo que refleja cierta volatilidad a corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento del 15.99%, lo que indica una tendencia positiva a largo plazo y su potencial como inversión en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 29.52%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 78.07%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.